kitesurf: atleta morre durante competição em Camocim, no Ceará

O kitesurfista Victor Cipriano Vilela, de 30 anos, morreu durante uma competição na Praia de Tatajuba, em Camocim / Crédito: Reprodução/ @_victorvilella

Um atleta de kitesurf morreu durante a competição na tarde deste sábado, 20, na Praia de Tatajuba, no município de Camocim, no interior do Ceará. As causas do óbito ainda não foram divulgadas pelos órgãos competentes. A vítima era Victor Cipriano Vilela, de 30 anos de idade. Em seu perfil das redes sociais, o atleta indica que ele também era instrutor de kitesurf.

O POVO entrou em contato com os organizadores do evento e com o Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE), por email, para entender as circunstâncias do acidente, e aguarda respostas do CBMCE. A matéria será atualizada quando houver retorno. Veja íntegra da nota da organização do evento sobre a morte do atleta de kitesurf É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um de nossos atletas, que além de companheiro de jornada, era também um grande amigo e parte essencial da nossa comunidade. Neste momento de dor e consternação, pedimos a todos um pouco de compreensão e empatia.