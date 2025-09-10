Evandro garante que Ponte Metálica não será demolida

Evandro garante que Ponte Metálica não será demolidaA intenção em demolir o equipamento, que está interditado desde 2023, foi antecipada pelo O POVO, de acordo com informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
"O que eu posso garantir sobre a Ponte Velha é importante e que ela não será demolida. Pronto. Isso é um fato. Nós temos que partir desse princípio". A afirmação é do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), nesta quarta-feira, 10.
De acordo com Evandro, estudos estão sendo feitos para que um projeto seja discutido com a comunidade local, que participou de audiência pública nessa terça-feira, 9.
"Não irei fazer absolutamente nada. Inclusive, já conversei com representantes das Zeis (Zona Especial de Interesse Social), já conversei com o representante também da Cufa (Central Única das Favelas). Enfim, toda a população ali [Poço da Draga]. E já comuniquei a eles, não faremos absolutamente nada se não for discutindo", ressaltou o prefeito.
