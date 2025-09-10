Topic pega fogo no corredor exclusivo da Bezerra de Menezes

Topic pega fogo no corredor exclusivo da Bezerra de MenezesVeículo estava vazia e o Corpo de Bombeiros está no local
Uma topic pegou fogo dentro do corredor exclusivo para transporte público na avenida Bezerra de Menezes, no início da tarde desta quarta-feira, 10. Veículo estava vazia e o Corpo de Bombeiros está no local.
O fogo teria iniciado pela parte de baixo do veículo, quando os ocupantes começaram a sair. O motorista teria tentando apagar o fogo inicial com o extintor do veículo.
De acordo com o motorista da topic, que pediu para não ser identificado, passageiros viram a fumaça sair e pediram para sair do veículo. Houve uma explosão antes de começar as chamas.
Com informações de Bianca Nogueira/Especial para O POVO