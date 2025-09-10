Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Topic pega fogo no corredor exclusivo da Bezerra de Menezes

Topic pega fogo no corredor exclusivo da Bezerra de Menezes

Veículo estava vazia e o Corpo de Bombeiros está no local
Autor Sara Oliveira
Autor
Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma topic pegou fogo dentro do corredor exclusivo para transporte público na avenida Bezerra de Menezes, no início da tarde desta quarta-feira, 10. Veículo estava vazia e o Corpo de Bombeiros está no local. 

O fogo teria iniciado pela parte de baixo do veículo, quando os ocupantes começaram a sair. O motorista teria tentando apagar o fogo inicial com o extintor do veículo. 

De acordo com o motorista da topic, que pediu para não ser identificado, passageiros viram a fumaça sair e pediram para sair do veículo. Houve uma explosão antes de começar as chamas. 

Mais informações em instantes 

Com informações de Bianca Nogueira/Especial para O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar