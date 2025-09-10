Três homens são mortos a tiros e um fica ferido em campo de futebol em Choró

Três homens são mortos a tiros e um fica ferido em campo de futebol em ChoróVítimas da ação criminosa tinham 37 e 20 anos e morreram no local do crime. Policiais militares e civis realizaram diligências no intuito de identificar a autoria dos homicídios
Três homens foram mortos a tiros na noite dessa terça-feira, 9, em um campo de futebol no município de Choró, a 168,10 quilômetros de Fortaleza.
Na ocasião, uma quarta pessoa também foi ferida pelos disparos e socorrida para o Hospital Municipal de Choró. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.
Uma das vítimas tinha 37 anos e duas tinham 20 anos. Dois possuíam passagens por tentativa de homicídio, tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas.
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas. Os agentes militares e civis realizaram diligências no intuito de identificar a autoria dos homicídios.
Em nota, A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime por meio da Delegacia de Quixadá.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Quixadá: (88) 3445 1047
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br