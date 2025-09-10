Três homens são mortos a tiros e um fica ferido em campo de futebol em Choró

Três homens são mortos em município de Choró, no interior do Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Três homens foram mortos a tiros na noite dessa terça-feira, 9, em um campo de futebol no município de Choró, a 168,10 quilômetros de Fortaleza. Na ocasião, uma quarta pessoa também foi ferida pelos disparos e socorrida para o Hospital Municipal de Choró. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Uma das vítimas tinha 37 anos e duas tinham 20 anos. Dois possuíam passagens por tentativa de homicídio, tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas. No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas. Os agentes militares e civis realizaram diligências no intuito de identificar a autoria dos homicídios.