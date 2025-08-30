Futuro da cidade em debate: Plano Diretor de Fortaleza entra na fase decisiva

Evento ocorreu na Academia do Professor Darcyr Ribeiro, no Centro / Crédito: Eduardo Freire/Ipplan

O processo de elaboração do novo Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza (PDPSF) está avançando para uma fase crucial, com debates que envolvem a comunidade e especialistas para definir o futuro da cidade. Este sábado, 30, marcou o encerramento do primeiro ciclo de audiências públicas, dedicado à discussão das centralidades urbanas de Fortaleza, e preparou o terreno para um segundo ciclo mais detalhado.

Macrozonas e áreas de risco O primeiro ciclo teve como objetivo discutir as três macrozonas da cidade, que definem grandes áreas de atuação no Plano Diretor. Elas são:

Macrozona do ambiente natural (MAN): abrange áreas de preservação ambiental Macrozona do ambiente construído (MAC): trata de temas como habitação, transporte e atividades econômicas Macrozona das centralidades urbanas (MCE): foca na intensificação de áreas com bom acesso a serviços e transporte Neste ciclo, um dos temas centrais foi o debate sobre as áreas de risco, com foco nas zonas mais vulneráveis da cidade, como áreas propensas a enchentes e inundações. As discussões incluíram possíveis soluções, como programas de melhoria para a população nessas áreas e até mesmo a remoção de moradores, se necessário, para garantir a segurança das famílias. Detalhamento e definição de parâmetros A partir de 13 de setembro, terá início o segundo ciclo de audiências, que será mais detalhado. Enquanto o primeiro ciclo foi centrado nas grandes áreas, o segundo se concentrará em parâmetros construtivos, como índices, altura de edifícios e distâncias entre áreas. As audiências irão abordar temas como o IPTU progressivo, IPTU verde e a transferência do direito de construir, que serão instrumentos urbanos para promover a dinamização da cidade e preservação ambiental. O segundo ciclo incluirá audiências públicas específicas para cada macrozona:

13 de setembro : Macrozona do ambiente natural

: Macrozona do ambiente natural 20 de setembro : Macrozona do ambiente construído

: Macrozona do ambiente construído 27 de setembro : Macrozona das centralidades urbanas

: Macrozona das centralidades urbanas 4 de outubro: Governança, sistemas e indicadores Discussão sobre as centralidades No evento de sábado, 30, o tema das centralidades urbanas foi o centro das discussões. Este conceito envolve a identificação e desenvolvimento de áreas estratégicas para o crescimento da cidade. As zonas discutidas foram: Zona de centralidade polo (ZCP) : Áreas com grande concentração de atividades e potencial de crescimento, como Meireles e Messejana

: Áreas com grande concentração de atividades e potencial de crescimento, como Meireles e Messejana Zona de centralidade eixo (ZCE) : Áreas ao longo de eixos de transporte coletivo, como as avenidas Bezerra de Menezes e Senador Fernandes Távora

: Áreas ao longo de eixos de transporte coletivo, como as avenidas Bezerra de Menezes e Senador Fernandes Távora Zona de centralidade orla (ZCO) : Áreas próximas à praia, com potencial turístico e estratégico, como o Meireles e a Praia do Futuro

: Áreas próximas à praia, com potencial turístico e estratégico, como o Meireles e a Praia do Futuro Zona de centralidade multifuncional (ZCM): Áreas com uso estratégico para educação e logística, como o Campus do Pici e o aeroporto

(ZCM): Áreas com uso estratégico para educação e logística, como o Campus do Pici e o aeroporto Zona de preservação do patrimônio cultural (ZPC): Áreas de relevância histórica e cultural, como o Centro e a Praia de Iracema. Próximos passos: da discussão à minuta de lei Após o término das audiências públicas, a documentação será compilada, incluindo as contribuições das audiências e oficinas. As sugestões serão analisadas e, caso haja concordância, incorporadas ao documento final do plano. O Núcleo Gestor do Plano Diretor, composto por 30 entidades, aprovará a sistemática do processo.

Em outubro, ocorrerá a Conferência da Cidade, onde cerca de 600 delegados votarão sobre a minuta de lei do plano. A versão final do Plano Diretor será entregue à Câmara Municipal de Fortaleza no dia 6 de novembro. Evento ocorreu na Academia do Professor Darcyr Ribeiro, no Centro Crédito: Eduardo Freire/Ipplan Servidores da Lubnor usavam laranja e exibiam faixas Crédito: Marcelo Bloc/O POVO O papel da participação popular A participação da comunidade é central neste processo. Durante o evento de sábado, Artur Bruno, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), destacou a importância do envolvimento popular, dizendo: “O segundo ciclo é mais detalhado e focado na organização da cidade, com o envolvimento de diversos setores da sociedade”, disse ao O POVO.

Artur também explicou as diferenças entre os ciclos de audiências: “No primeiro ciclo, discutimos as macrozonas de maneira geral, agora, no segundo ciclo, o foco é mais técnico. Vamos detalhar como a cidade deve se organizar, como os parâmetros construtivos vão funcionar e quais instrumentos serão usados para preservação e dinamização da cidade”. O evento deste sábado contou com a presença de diversos representantes da sociedade e autoridades. Além de Artur Bruno, que abriu os trabalhos, marcaram presença os vereadores de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol) e Gabriel Aguiar (Psol), o reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hidelbrando Soares, e a vice-reitora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Diana Azevedo, além de secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo e Meio Ambiente, Antônio José Mota e João Vicente Leitão, respectivamente. Também estiveram presentes lideranças sindicais e representantes da sociedade civil.Dessa vez, a audiência contou com a grande presença de servidores da Lubnor, que se manifestaram contra a possível saída da empresa de Fortaleza em 2027. Com faixas e cartazes como “Sem a Lubnor haverá desemprego” e “Serviluz, Vicente Pinzon e Mucuripe querem Lubnor em Fortaleza!”, eles expressaram sua preocupação com os impactos sociais e econômicos dessa decisão para a cidade e para as comunidades vizinhas.