FDR lança terceiro curso Técnico em Secretaria Escolar; veja como se inscrever

O encontro on-line tem como tema "Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação"

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) lança nesta segunda-feira, 8, a live para a terceira turma do curso Técnico em Secretaria Escolar . O encontro on-line tem como tema “Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação”. As inscrições podem ser feitas no site da FDR .

A transmissão ocorrerá no canal do YouTube da FDR e Instagram, às 19h30min, e será conduzida pela gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), professora Jôsy Cavalcante.

Live abordará temas como o papel do secretário escolar

A proposta é apresentar como a função do secretário escolar tem se transformado em um papel estratégico nas instituições de ensino, acompanhando as mudanças da era digital.

Temas como “ferramentas digitais essenciais para a gestão escolar”, “estratégias modernas de atuação” e o “papel do secretário como peça-chave no desenvolvimento das escolas”, serão abordados na transmissão.

Para além do conteúdo formativo e atualização profissional, um sorteio de kits de livros premiados e pares de ingressos para o cinema, será feito aos participantes.