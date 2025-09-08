FDR lança terceiro curso Técnico em Secretaria Escolar; veja como se inscrever

FDR lança terceiro curso Técnico em Secretaria Escolar; veja como se inscreverO encontro on-line tem como tema "Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação"
A Fundação Demócrito Rocha (FDR) lança nesta segunda-feira, 8, a live para a terceira turma do curso Técnico em Secretaria Escolar. O encontro on-line tem como tema “Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação”. As inscrições podem ser feitas no site da FDR.
A transmissão ocorrerá no canal do YouTube da FDR e Instagram, às 19h30min, e será conduzida pela gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), professora Jôsy Cavalcante.
Live abordará temas como o papel do secretário escolar
A proposta é apresentar como a função do secretário escolar tem se transformado em um papel estratégico nas instituições de ensino, acompanhando as mudanças da era digital.
Temas como “ferramentas digitais essenciais para a gestão escolar”, “estratégias modernas de atuação” e o “papel do secretário como peça-chave no desenvolvimento das escolas”, serão abordados na transmissão.
Para além do conteúdo formativo e atualização profissional, um sorteio de kits de livros premiados e pares de ingressos para o cinema, será feito aos participantes.
Serviço
Live de lançamento da terceira turma do curso técnico em Secretaria Escolar
Tema: “Secretaria Escolar 4.0: Navegando na Era Digital para o Futuro da Educação”
Quando: 8/9, às 19h30
Onde: @fundacaodemocritorocha (no Instagram) e Fundação Demócrito Rocha (no YouTube)
Inscrições: Site da Fundação Demócrito Rocha (FDR)