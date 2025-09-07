Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Famílias ligadas ao MLB ocupam palacete antigo no Centro de Fortaleza

Famílias ligadas ao MLB ocupam palacete antigo no Centro de Fortaleza

Batizada de "Palestina Livre", a ocupação é organizada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e tem por objetivo denunciar a falta de moradia.
Autor Carmen Pompeu
Autor
Carmen Pompeu Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sessenta famílias ocuparam um palacete antigo, na manhã deste domingo, 7 de setembro. Localizado na esquina das ruas General Sampaio com Pedro Pereira, no Centro de Fortaleza, o imóvel pertence à União e abrigava até 2003 o Museu das Secas.

A ocupação batizada de "Palestina Livre” é organizada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e faz parte de um movimento nacional para denunciar a falta de moradia. De acordo com o MLB, no Brasil todo, neste domingo, dia 7 de setembro, foram realizadas 20 ocupações em 17 estados.

Sob o lema "Não há independência, nem soberania sem direito à moradia", eles aproveitaram o Dia da Independência do Brasil para denunciar que mais de 8 milhões de famílias brasileiras esperam por um imóvel.

“Nós estamos ocupando para denunciar o déficit habitacional em Fortaleza e no Brasil e para reivindicar junto aos governos a construção de casas populares. O governo já prometeu 3 milhões de casas esse ano, mas não cumpriu. Também estamos em solidariedade com o povo que resiste em Gaza”, diz a nota distribuída pelo movimento.

Famílias ligadas ao MLB ocuparam o Museu das Secas para denunciar a falta de moradias e para prestar homenagem ao povo palestino(Foto: MLB)
Foto: MLB Famílias ligadas ao MLB ocuparam o Museu das Secas para denunciar a falta de moradias e para prestar homenagem ao povo palestino

O MLB afirma que mais de 60% dos trabalhadores brasileiros vivem com até um salário mínimo (R$ 1.518,00) por mês e não tem condição de pagar aluguel. “Nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice FipeZAP, o preço do aluguel subiu 10,28%, acima da inflação que teve alta de 5,23% no mesmo período", destaca a nota.

Contra o genocídio na Palestina

Os organizadores informaram que o nome "Palestina Livre” foi escolhido para denunciar o genocídio contra o povo palestino realizado pelo Estado de Israel há 702 dias.

"A jornada de lutas também denuncia o genocídio do povo palestino, em que mais de 70 mil pessoas foram assassinadas pelo regime sionista israelense, 150 mil feridos, 2 milhões de deslocados em Gaza, de acordo com autoridades palestinas e órgãos das Nações Unidas. Além disso, 80% das edificações da Faixa de Gaza foram destruídas por Israel", diz a nota.

Segundo informou uma pessoa ligada ao movimento, que prefere não se identificar, as famílias que ocuparam o imóvel vieram de diferentes bairros de Fortaleza, tais como Edson Queiroz, Quintino Cunha, Sítio São João, Curió e Praia do Futuro. Entre as famílias, estão crianças pequenas.

Palacete data de 1907

Com sinais de abandono, o palacete de dois andares foi construído em 1907 para servir de residência para a família do coronel Antônio Frederico de Carvalho Motta (1856-1927), que foi vice-presidente do Estado do Ceará. Por isso, o imóvel ficou conhecido como Palacete Carvalho Motta. 

A construção, hoje disfarçada em meio a fios elétricos dos postes e pichações nas paredes, une elementos neoclássicos e traços de art nouveau nos 1,3 mil metros quadrados do terreno.

Em 1909, o solar foi alugado à Inspetoria de Obras Contra as Secas (Iocs), que o compraria definitivamente em 1915. O local se transformou em Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e ocupou o prédio até o fim da década de 1970, quando as atividades foram transferidas para a sede da Avenida Duque de Caxias, onde está até hoje.

O espaço foi fechado ao público em 2003 e encontra-se bastante desgastado pelo tempo(Foto: MLB)
Foto: MLB O espaço foi fechado ao público em 2003 e encontra-se bastante desgastado pelo tempo

Naquele mesmo ano, o antigo palacete foi restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e passou a dar lugar ao Museu das Secas, que abrigou um grande acervo de fotografias, plantas de açudes e equipamentos sobre a seca no Nordeste.

O espaço foi fechado ao público em 2003 e encontra-se bastante desgastado pelo tempo. Em 2020, o prédio foi incluído no Programa Revive, do Ministério do Turismo (MTur), com a possibilidade de receber investimentos por meio de parceria público-privada. No entanto, o plano não teve continuidade.

Em setembro do ano passado, a Superintendência do Patrimônio da União no Ceará chegou a anunciar uma parceria com a Secretaria do Trabalho e do Empreendedorismo do Ceará para que o imóvel passasse a sediar uma Casa do Trabalhador, concentrando atendimentos do Instituto de Desenvolvimento do Trabalhador (IDT) e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Mas o projeto também não andou.

A reportagem do O POVO tentou contato com os órgãos envolvidos, mas até o momento não obteve retorno.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar