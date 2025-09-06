Agosto registrou o maior número de homicídios em 2025 no Ceará

SSPDS computou 281 assassinatos no Estado no mês passado. Em Fortaleza foram 80, o que também fez de agosto o mês mais violento do ano na Capital

Esse número representa um aumento de 10,62% em relação ao registrado em agosto de 2024, quando ocorreram 254 assassinatos. Somente em Fortaleza, foram 80 CVLIs, o que também fez de agosto o mês mais violento da Capital em 2025.

Agosto passado foi o mês com o maior número de homicídios registrados neste ano no Ceará , conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados nesta sexta-feira, 5. Foram 281 Crimes Violentos Letais Intencionais ( CVLIs , a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).

Como O POVO mostrou em diversas matérias ao longo do mês, o conflito entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) que se iniciou no Vicente Pinzón se espraiou para os bairros do entorno, principalmente, o Papicu.

Foram 12 CVLIs no mês de agosto passado, o maior número registrado na região desde setembro de 2017. Na AIS 10, estão os seguintes bairros: Papicu, Lourdes, Cidade 2000, Praia do Futuro I e II, Manoel Dias Branco,Guararapes, Engenheiro Luciano Cavalcante, São João do Tauape, Salinas, Joaquim Távora e Dionísio Torres.

O aumento em relação a agosto do ano passado foi de 11,11%, já que 72 assassinatos ocorreram naquele mês. Entre as 10 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais a SSPDS divide a Capital, a AIS 10 foi a que registrou o maior aumento no número de homicídios.

Eles foram apontados como integrantes da GDE e teriam praticado o crime, conforme a Polícia Civil, após Francisco Bruno decidir deixar a facção para fazer parte do CV. Já no dia 27 de agosto, dois homens que não tiveram a identidade divulgada foram mortos em plena via pública na comunidade dos Índios. Este outro caso segue em investigação.

Em 22 de agosto, Francisco Bruno Felipe de Oliveira, o "Bruno Gordão", de 36 anos, e Geane Xavier de Almeida, de 42 anos (que estava grávida), foram mortos a tiros dentro da própria casa. Quatro suspeitos de envolvimento com o crime foram presos.

Neste bairro, em agosto, foram registrados, pelo menos, sete homicídios, conforme levantamento do O POVO , incluindo dois duplos assassinatos, ambos ocorridos na comunidade dos Índios.

Em Maracanaú, 18 homicídios foram registrados no mês passado, o que também foi o recorde do ano no município. Ao todo, de janeiro a agosto deste ano, Maracanaú teve 112 assassinatos computados, quatro mortes a mais que no mesmo período de 2024.

Assim como em Fortaleza, também houve aumento no número de CVLIs na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ao todo, em todos os 18 municípios que compõem a RMF, 78 homicídios foram computados pela SSPDS, representando um crescimento de 44,44% na comparação com os 54 casos de agosto de 2024.

Há ainda o caso de dois jovens que foram arrebatados por homens armados da comunidade da Verdes Mares , também no Papicu, em 24 de agosto. José Washington Gadelha Sena, de 15 anos, e André Ian Pereira Andrade, de 17 anos, continuam desaparecidos.

Também há diminuição no acumulado do ano. De janeiro a agosto de 2025, 1.970 CVLIs foram registrados, contra 2.214 do mesmo período de 2024. A redução é de 12,38%. Neste ano, o Ceará está com uma média de 8,14 homicídios por dia.

No Interior, por outro lado, houve redução no comparativo entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Enquanto, em agosto deste ano, houve 123 homicídios, em agosto do ano passado, foram 128 assassinatos.

O POVO procurou a SSPDS na noite desta sexta solicitando um posicionamento sobre os números de CVLIs. Em nota, a pasta ressaltou que a redução no acumulado do ano ocorreu em todas as quatro regiões do Estado — Fortaleza, RMF, Interior Norte e Interior Sul.

A SSPDS ainda destacou investimentos realizados nos últimos anos em áreas como inteligência, tecnologia, efetivo policial e gerenciamento. Entre as realizações citadas estão a criação de 30 novas seções de inteligência da Polícia Civil e o aumento de 135 para 791 profissionais de inteligência.

"Em novembro de 2024, foram entregues 3.527 novos equipamentos e licenças que permitiram que o Ceará tenha a maior rede integrada de radiocomunicação nas Forças de Segurança do Brasil, consta na nota.

"De 2023 a abril de 2025, foram convocados 3.053 novos profissionais de segurança, representando o compromisso do Governo do Estado em assegurar boas condições de trabalho e estimular os profissionais da Segurança Pública, já reconhecidos pela sociedade cearense pelos serviços prestados".

Posicionamento da SSPDS



O POVO procurou a SSPDS na noite desta sexta solicitando um posicionamento sobre os números de CVLIs de agosto. Em nota, a pasta ressaltou que a redução no acumulado do ano ocorreu em todas as quatro regiões do Estado — Fortaleza, RMF, Interior Norte e Interior Sul.



A SSPDS ainda destacou investimentos realizados nos últimos anos em áreas como inteligência, tecnologia, efetivo policial e gerenciamento. Entre as realizações citadas está a criação de 30 novas seções de inteligência da Polícia Civil e o aumento de vagas para profissionais de inteligência, que saltou de 135 para 791.

“Em novembro de 2024, foram entregues 3.527 novos equipamentos e licenças que permitiram que o Ceará tenha a maior rede integrada de radiocomunicação nas Forças de Segurança do Brasil”, consta na nota.



“De 2023 a abril de 2025, foram convocados 3.053 novos profissionais de segurança, representando o compromisso do Governo do Estado em assegurar boas condições de trabalho e estimular os profissionais da Segurança Pública, já reconhecidos pela sociedade cearense pelos serviços prestados”.



Confira o posicionamento da SSPDS na íntegra:



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informa que como resultado dos esforços persistentes dos agentes das Forças de Segurança, o Ceará registrou uma redução de 11% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), entre janeiro e agosto de 2025. Foram 1.970 ocorrências de mortes violentas no período, ante os 2.214 casos registrados entre janeiro e agosto de 2024. Numericamente, foram 244 ocorrências policiais a menos.

Os dados compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ainda demonstram uma redução contínua em todas as regiões do Ceará. Fortaleza registrou uma diminuição de 7,7% no número de CVLIs, com 44 ocorrências a menos. Nos primeiros oito meses deste ano, foram computados 524 casos de CVLIs na capital cearense. Já entre janeiro e agosto de 2024, Fortaleza tinha registrado 568 ocorrências deste tipo.

Houve ainda uma retração de 11,1% no número de homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios na Região Metropolitana de Fortaleza. Foram 545 ocorrências nesses últimos oito meses, ante os 613 casos dos primeiros oito meses do ano passado.

No interior do estado, a região que se destacou, percentualmente, com maior redução no número de CVLIs foi o Interior Sul, com -22,8%. Foram 346 ocorrências de CVLIs de janeiro a agosto deste ano, contra os 448 casos registrados no mesmo período do ano passado, uma variação de menos 102 ocorrências no intervalo. Já no Interior Norte, a redução no índice foi de 5,1%. Entre janeiro e agosto de 2025, foram registradas 555 ocorrências, contra os 585 casos registrados em igual período de 2024.

Investimentos e resultados

O Governo do Ceará segue realizando investimentos para dar o suporte necessário ao desenvolvimento dos trabalhos das Forças de Segurança com o intermédio dos setores de inteligência, tecnologia e inovação. Também a partir de julho de 2024, o Governo do Ceará, por meio da SSPDS, intensificou os investimentos e estratégias para auxiliar na redução dos indicadores criminais. Em novembro de 2024, foram entregues 3.527 novos equipamentos e licenças que permitiram que o Ceará tenha a maior rede integrada de radiocomunicação nas Forças de Segurança do Brasil. De 2023 a abril de 2025, foram convocados 3.053 novos profissionais de segurança, representando o compromisso do Governo do Estado em assegurar boas condições de trabalho e estimular os profissionais da Segurança Pública, já reconhecidos pela sociedade cearense pelos serviços prestados.

A união do trabalho ostensivo, investigativo, o suporte da inteligência, aliado aos investimentos do Governo do Ceará na Segurança Pública são determinantes para o alcance dos resultados positivos. Em março deste ano, para descentralizar, otimizar e intensificar serviços, o governador Elmano de Freitas sancionou decretos para a reestruturação de todas as Forças de Segurança estaduais. No âmbito da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Capital e a Região Metropolitana ganharam dois novos comandos operacionais, além de um novo batalhão em Caucaia (AIS 11), que já conta com um batalhão.

No âmbito da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foi entregue, em junho deste ano, uma nova delegacia na cidade de Itaitinga, município da RMF. Além disso, para subsidiar as investigações, em todo o Ceará foram criadas 30 novas seções de inteligência (Seint-PCCE) no Estado. Cada Área Integrada de Segurança (AIS) terá uma seção de inteligência que alimentará as delegacias da área com informações. A mudança visa fortalecer o Sistema Estadual de Inteligência, reestruturado em julho de 2024 pelo Governo do Ceará, com a ampliação de vagas de 135 para 791 profissionais no setor, composto por representantes de todas as Forças de Segurança do estado.

Por fim, a SSPDS ressalta a importância da população contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

