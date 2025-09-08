Três homens são condenados por latrocínio de PM morto em 2024, em Fortaleza

Três homens são condenados por latrocínio de PM morto em 2024, em FortalezaAs penas, juntas, somam mais de 70 anos. Crime aconteceu em junho de 2024, no bairro Olavo Oliveira
Três homens foram condenados pelo latrocínio do sargento da Polícia Militar, Flávio Nascimento Rodrigues. Ele foi baleado enquanto trafegava em seu carro no bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza, em junho de 2024. O PM estava de folga no dia.
Os acusados são Manuel Rômulo Barbosa, Davi Sampaio Soares e Anderson Ismael Andrade Soares. Manuel e Anderson Ismael foram condenados a 26 anos e 3 meses de reclusão cada.
Já Davi Sampaio foi sentenciado a 21 anos, dez meses e 15 dias de reclusão. Os três deverão cumprir a pena em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.
Um outro homem, Michael Henrique de Morais Pereira, já havia sido condenado em outra ação penal por ter auxiliado um dos assaltantes em sua fuga, emprestando-lhe um carro e escondendo a pistola subtraída do PM. Ele foi morto em confronto com a polícia na mesma noite do crime.
Relembre o crime
Por volta das 21h30min, o sargento Flávio Nascimento Rodrigues, foi baleado enquanto trafegava em seu carro na Rua Raimundo Pinheiro Bastos, no bairro Olavo Oliveira.
Quatro criminosos armados, que também estavam em um veículo e utilizavam tornozeleira eletrônica, abordaram a vítima. Na abordagem, o PM tentou dar uma ré para fugir da emboscada.
Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o policial acabou sendo atingido por um disparo e morreu ainda no local. O PM estava de posse de uma pistola particular que foi levada pelo grupo e depois escondida numa sucata.