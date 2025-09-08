Três homens são condenados por latrocínio de PM morto em 2024, em Fortaleza

PM foi baleado durante tentativa de assalto no bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três homens foram condenados pelo latrocínio do sargento da Polícia Militar, Flávio Nascimento Rodrigues. Ele foi baleado enquanto trafegava em seu carro no bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza, em junho de 2024. O PM estava de folga no dia. Os acusados são Manuel Rômulo Barbosa, Davi Sampaio Soares e Anderson Ismael Andrade Soares. Manuel e Anderson Ismael foram condenados a 26 anos e 3 meses de reclusão cada.