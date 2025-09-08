Em um mês, 500 pessoas são presas por violência contra mulheres no Ceará

Em Fortaleza, vítimas podem contar com suporte jurídico, psicológico e social na Casa da Mulher Brasileira / Crédito: AURÉLIO ALVES

Entre 1º de agosto e 4 de setembro deste ano, 501 pessoas foram presas por violência contra a mulher no Ceará. Desse total de prisões, 402 foram em flagrante e 99 por mandados de prisão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as armas brancas lideram o material apreendido nas ações que resultaram as capturas. O número de prisões na operação deste ano superou as capturas do ano passado, a qual registrou um aumento de 52% maior do que o mesmo período do ano de 2024. Ano passado, a cada dois dias uma mulher sofreu algum tipo de violênciano Ceará. Foram 207 casos do tipo registrados ao longo do ano, maior número observado no Estado desde 2020.

Leia Mais | Homem é preso por atacar mulher com golpes de foice em Boa Viagem Os suspeitos dos crimes foram presos em Fortaleza e no interior do Estado. Na Capital, as prisões aconteceram nos bairros Meireles, Lagoa Redonda, Messejana, Barroso, Ellery, Genibaú, Cidade dos Funcionários, Edson Queiroz, Barra do Ceará, Pirambu e Praia do Futuro. Dados são do boletim "Elas Vivem: um caminho de luta", divulgado pela Rede de Observatórios da Segurança em março deste ano. As prisões aconteceram por meio da operação nacional "Shamar", coordenada pela Secretaria Nacional de Seguraça Pública (Senasp). No Ceará, as ações foram realizadas pela SSPDS com apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e Polícia Civil e Militar do Ceará.

Informações e Denúncias Casa da Mulher Brasileira: (85) 3108.2992 / 3108.2931 – Plantão 24h Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108.2950 – Plantao 24h, sete dias por semana