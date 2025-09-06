Praia em Fortaleza: veja aonde mar está limpo e previsão do tempo

Áreas como Caça e Pesca e Abreulândia concentram melhores condições, segundo a Semace. / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Para quem pretende aproveitar o litoral de Fortaleza neste sábado, 6, e domingo, 7, o boletim de qualidade da água da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) indica que 22 trechos de praias estão próprios para banho. Dos 33 pontos analisados, 11 permanecem impróprios. A situação mais favorável está no setor Leste, onde ficam praias como Caça e Pesca e Abreulândia. Nesse trecho, apenas três dos 13 pontos monitorados apresentaram índices fora dos parâmetros aceitáveis de qualidade da água.

Os locais impróprios são: Praia do Futuro (altura da Areninha Praia do Futuro I), Praia do Futuro (altura da rua Ismael Pordeus) e Praia do Titanzinho.

Trechos de risco em áreas movimentadas A Semace alerta para risco em locais bastante frequentados no setor Centro da capital, como o Mercado dos Peixes, Porto dos Botes e Jardim Japonês, no Mucuripe. No setor Oeste, seguem impróprios pontos na Barra do Ceará, como a foz do Rio Ceará, além das praias das Goiabeiras e o trecho da Rua Bom Jesus. A orientação do órgão é que moradores e turistas consultem os boletins atualizados no site oficial da Semace antes de frequentar as praias. O contato com água contaminada pode provocar infecções e outras complicações de saúde.