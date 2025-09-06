Praia em Fortaleza: veja aonde mar está limpo e previsão do tempo

Praia em Fortaleza: 22 trechos estão próprios a banho; veja onde e previsão do tempoCapital terá trechos seguros para banho e temperaturas de até 32 °C neste fim de semana, segundo órgãos ambientais e meteorológicos
Para quem pretende aproveitar o litoral de Fortaleza neste sábado, 6, e domingo, 7, o boletim de qualidade da água da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) indica que 22 trechos de praias estão próprios para banho. Dos 33 pontos analisados, 11 permanecem impróprios.
A situação mais favorável está no setor Leste, onde ficam praias como Caça e Pesca e Abreulândia. Nesse trecho, apenas três dos 13 pontos monitorados apresentaram índices fora dos parâmetros aceitáveis de qualidade da água.
Os locais impróprios são: Praia do Futuro (altura da Areninha Praia do Futuro I), Praia do Futuro (altura da rua Ismael Pordeus) e Praia do Titanzinho.
Trechos de risco em áreas movimentadas
A Semace alerta para risco em locais bastante frequentados no setor Centro da capital, como o Mercado dos Peixes, Porto dos Botes e Jardim Japonês, no Mucuripe. No setor Oeste, seguem impróprios pontos na Barra do Ceará, como a foz do Rio Ceará, além das praias das Goiabeiras e o trecho da Rua Bom Jesus.
A orientação do órgão é que moradores e turistas consultem os boletins atualizados no site oficial da Semace antes de frequentar as praias. O contato com água contaminada pode provocar infecções e outras complicações de saúde.
Previsão do tempo em Fortaleza
Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o fim de semana deve ter céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens.
As temperaturas ficam entre 23 °C (mínima) e 32 °C (máxima), com umidade relativa do ar acima de 45%.
O vento será predominante de sudeste, como Messejana e Região Metropolitana de Fortaleza, mas pode soprar de leste durante as tardes e noites devido ao sistema de brisa. Estão previstos ventos fortes, entre 50 km/h e 60 km/h, principalmente entre a manhã e a tarde.
Confira, a seguir, quais trechos do litoral de Fortaleza estão liberados e impróprios para banho, de acordo com cada região:
Praias próprias para banho
Leste
- Praia do Futuro – Caça e Pesca (rua Germiniano Jurema)
- Praia do Futuro – Capela de Santa Terezinha (Posto Guarda-vidas 09)
- Praia do Futuro – Rua Embratel (Posto Guarda-vidas 08)
- Praia do Futuro – Rua Francisco Montenegro (Posto Guarda-vidas 06)
- Praia do Futuro – Rua Antônio Atualpa Rodrigues
- Praia do Futuro – Av. Carlos Jereissati
- Praia do Futuro – Rua Gerôncio Brígido Neto (Posto Guarda-vidas 01)
- Praia do Futuro – Rua Clóvis Mota (em frente ao Clube dos Oficiais)
- Praia da Abreulândia – Rua Teófilo Ramos
- Praia da Sabiaguaba – Rua Sabiaguaba
Centro
- Praia do Meireles – Av. Desembargador Moreira (Feirinha Beira-Mar)
- Praia do Meireles – Rua José Vilar (Posto Guarda-vidas 06)
- Praia do Meireles – Av. Rui Barbosa (Aterro)
- Praia de Iracema – Estátua Iracema Guardiã (Aterrinho)
- Praia de Iracema – Av. Almirante Tamandaré (Ponte Metálica)
- Praia dos Crush – Centro Cultural Belchior
Oeste
- Praia da Leste Oeste – Igreja de Santa Edwiges
- Praia do Pirambu – Av. Filomeno Gomes
- Praia do Pirambu – Praia da Formosa (Posto de Saúde Guiomar Arruda)
- Praia da Colônia – Praia do “L” (Rua Dr. Theberge)
- Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho (Projeto 4 Varas)
- Barra do Ceará – Rua Rita das Goiabeiras (Praia da Barra do Ceará)
Praias Impróprias para banho
Leste
- Praia do Futuro – Areninha Praia do Futuro I
- Praia do Futuro – Rua Ismael Pordeus
- Praia do Titanzinho
Centro
- Praia do Mucuripe – Porto dos Botes (Rua Interna)
- Praia do Mucuripe – Mercado dos Peixes
- Praia do Mucuripe – Estátua Iracema do Mucuripe
- Praia do Mucuripe – Jardim Japonês / Arena Beira-Mar
Oeste
- Praia da Colônia – Final da Av. Pasteur (Estação Elevatória Arpoador – Cagece)
- Barra do Ceará – Praia das Goiabeiras (Rua Coqueiro Verde)
- Barra do Ceará – Rua Bom Jesus
- Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará
