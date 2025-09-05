Feriado de 7 de Setembro em Fortaleza: veja o que abre e fecha

Veja o que abre em Fortaleza no feriado do dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Neste domingo, 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência do Brasil. A data marca a separação entre Brasil e Portugal na época do Império e é considerada feriado nacional. No entanto, diferente dos anos anteriores, o 7 de setembro de 2025 cai em um domingo. Assim, não há feriadão ou dia marcado por folgas, já que o domingo é um dia que concentra a folga durante a semana para parte da população.

Mesmo assim, o cidadão pode se programar para aproveitar Fortaleza no feriado. Confira o que abre e fecha no feriado do Dia da Independência na cidade. Leia mais 7 de Setembro: feriado de domingo é transferido para segunda? Entenda Sobre o assunto 7 de Setembro: feriado de domingo é transferido para segunda? Entenda 7 de setembro: abre e fecha dos serviços públicos em Fortaleza Ônibus Para o feriado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará o transporte público com a disponibilização de 16 ônibus extras a partir das 6 horas, para que a população possa se deslocar com mais facilidade para o desfile cívico-militar - que ocorre na avenida Beira-Mar e às praias. O restante da frota irá operar com o quantitativo de domingos e feriados.

Metrô e VLT O Dia da Independência não afetará o funcionamento dos trens do metrô e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) no Ceará, já que eles não costumam rodar aos domingos. Feriado de 7 de setembro: confira horários do comércio em Fortaleza Lojas do Centro e de rua Os lojistas de Fortaleza poderão abrir no dia 7 de setembro, conforme acordado na Convenção Coletiva da categoria, de acordo com o Sindicato dos Lojistas. Porém, as lojas que não costumam abrir aos domingos podem não funcionar. Supermercados, bares e restaurantes Os estabelecimentos comerciais como supermercados, bares e restaurantes manterão o funcionamento normal no feriado.

North Shopping Jóquei Confira os serviços que irão funcionar no North Shopping Jóquei:

Lojas e quiosques: das 13h às 21h;

Praça de Alimentação: das 11h às 21h;

Green Life (arena): das 7h às 21h;

Green Life (academia): das 8h às 12h;

Unigrande, CCI, lotéricas e clínica Santamed: fechados;

Quintal do Jóquei: