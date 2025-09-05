Feriado de 7 de Setembro em Fortaleza: veja o que abre e fecha

7 de Setembro: veja o que abre e fecha no feriado em FortalezaMaioria dos estabelecimentos funcionam normal. Confira o que abre e fecha e se programe para aproveitar o feriado do dia 7 de setembro em Fortaleza
Neste domingo, 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência do Brasil. A data marca a separação entre Brasil e Portugal na época do Império e é considerada feriado nacional.
No entanto, diferente dos anos anteriores, o 7 de setembro de 2025 cai em um domingo. Assim, não há feriadão ou dia marcado por folgas, já que o domingo é um dia que concentra a folga durante a semana para parte da população.
Mesmo assim, o cidadão pode se programar para aproveitar Fortaleza no feriado. Confira o que abre e fecha no feriado do Dia da Independência na cidade.
7 de setembro: abre e fecha dos serviços públicos em Fortaleza
Ônibus
Para o feriado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará o transporte público com a disponibilização de 16 ônibus extras a partir das 6 horas, para que a população possa se deslocar com mais facilidade para o desfile cívico-militar - que ocorre na avenida Beira-Mar e às praias.
O restante da frota irá operar com o quantitativo de domingos e feriados.
Metrô e VLT
O Dia da Independência não afetará o funcionamento dos trens do metrô e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) no Ceará, já que eles não costumam rodar aos domingos.
Feriado de 7 de setembro: confira horários do comércio em Fortaleza
Lojas do Centro e de rua
Os lojistas de Fortaleza poderão abrir no dia 7 de setembro, conforme acordado na Convenção Coletiva da categoria, de acordo com o Sindicato dos Lojistas. Porém, as lojas que não costumam abrir aos domingos podem não funcionar.
Supermercados, bares e restaurantes
Os estabelecimentos comerciais como supermercados, bares e restaurantes manterão o funcionamento normal no feriado.
Bancos
Os bancos também não terão o funcionamento afetados, já que o feriado do 7 de setembro será em um domingo.
7 de setembro: veja o funcionamento dos shoppings no domingo em Fortaleza
Via Sul Shopping
Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
Praça de Alimentação: das 11h às 22h;
Bilheteria Teatro: das 12h às 18h;
Centerplex Cinemas: de acordo com a programação;
Selfit: das 8h às 14h;
Caixa Econômica: fechado.
North Shopping Jóquei
Confira os serviços que irão funcionar no North Shopping Jóquei:
Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
Praça de Alimentação: das 11h às 21h;
Green Life (arena): das 7h às 21h;
Green Life (academia): das 8h às 12h;
Unigrande, CCI, lotéricas e clínica Santamed: fechados;
Quintal do Jóquei:
Carneiro do Ordones: das 11h às 0h;
Frutbiss: das 12h às 0h;
Parque do Jóquei: das 16h às 22h;
North Shopping Fortaleza
Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
Praça de Alimentação e lazer: das 13h às 23h;
Quintal do Nortão: das 11h às 23h;
Cinema: de acordo com a programação;
Parque da Zoe: das 15h às 23h;
Smartfit: das 8h às 14h;
Lotéricas: fechada.
North Shopping Maracanaú
Já o North Shopping Maracanaú funcionará até às 21h, mas os serviços públicos que funcionam no local estarão fechados. Confira abaixo:
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
- Praça de Alimentação: das 12h às 21h;
- Sky Fit: das 8h às 18h;
- Cinema: de acordo com a programação;
- Caixa Econômica: fechado;
- Casa do Cidadão: fechado;
- Detran: fechado.
Shopping Giga Mall
No shopping de atacado Giga Mall, o funcionamento no Dia da Independência será normal, das 9h às 14h.
Iguatemi Bosque
Os Iguatemi Bosque divulgou que funcionará normalmente durante o feriado, com exceção dos órgãos públicos e lotéricas. Veja abaixo:
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
- Alimentação: das 10h30min às 23h;
- Restaurantes: das 11h áss 23h;
- Lazer: das 13h às 21h;
- Cinema: das 13h às 22h;
- Supermercados: das 7h às 22h;
- Spine Sports: das 6h às 21h;
- Bodytech: das 7h às 21h;
- Laboratório Emílio: das 7h às 17h;
- Órgãos públicos: fechados;
- Centro Laser e Diagnose Ocular: fechado;
- Lotérica: fechado.
Riomar Fortaleza
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
- Praça de Alimentação: das 10h30min às 22h;
- Academia: das 8h ás 14h;
- Farmácias: das 12h às 21h;
- Cinépolis: de acordo com a programação;
- Mercadão São Luiz: das 7h às 22h;
- Órgãos públicos: fechados;
- Lotérica: fechado.
Riomar Kennedy
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
- Praça de Alimentação: das 10h30min às 22h;
- Academia: das 8h ás 14h;
- Farmácias: das 12h às 21h;
- Cinépolis: de acordo com a programação;
- Mercadão São Luiz: das 7h às 22h;
- Órgãos públicos: fechados;
- Lotérica: fechado.
Shopping Benfica
Também funcionando normalmente, o shopping Benfica estará aberto até as 21 horas.
- Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
- Mercadinho São Luiz: das 7h às 21h;
- Praça de Alimentação: das 11h às 21h;
- Cinema: de acordo com a programação