Feriado de 7 de Setembro em Fortaleza: veja o que abre e fecha

Maioria dos estabelecimentos funcionam normal. Confira o que abre e fecha e se programe para aproveitar o feriado do dia 7 de setembro em Fortaleza
Autor Mariana Fernandes
Neste domingo, 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência do Brasil. A data marca a separação entre Brasil e Portugal na época do Império e é considerada feriado nacional.

No entanto, diferente dos anos anteriores, o 7 de setembro de 2025 cai em um domingo. Assim, não há feriadão ou dia marcado por folgas, já que o domingo é um dia que concentra a folga durante a semana para parte da população. 

Mesmo assim, o cidadão pode se programar para aproveitar Fortaleza no feriado. Confira o que abre e fecha no feriado do Dia da Independência na cidade. 

7 de setembro: abre e fecha dos serviços públicos em Fortaleza

Ônibus

Para o feriado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará o transporte público com a disponibilização de 16 ônibus extras a partir das 6 horas, para que a população possa se deslocar com mais facilidade para o desfile cívico-militar - que ocorre na avenida Beira-Mar e às praias. 

O restante da frota irá operar com o quantitativo de domingos e feriados. 

Metrô e VLT

O Dia da Independência não afetará o funcionamento dos trens do metrô e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) no Ceará, já que eles não costumam rodar aos domingos. 

Feriado de 7 de setembro: confira horários do comércio em Fortaleza

Lojas do Centro e de rua 

Os lojistas de Fortaleza poderão abrir no dia 7 de setembro, conforme acordado na Convenção Coletiva da categoria, de acordo com o Sindicato dos Lojistas.  Porém, as lojas que não costumam abrir aos domingos podem não funcionar. 

Supermercados, bares e restaurantes

Os estabelecimentos comerciais como supermercados, bares e restaurantes manterão o funcionamento normal no feriado. 

Bancos 

Os bancos também não terão o funcionamento afetados, já que o feriado do 7 de setembro será em um domingo. 

7 de setembro: veja o funcionamento dos shoppings no domingo em Fortaleza

Via Sul Shopping 

Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
Praça de Alimentação: das 11h às 22h;
Bilheteria Teatro: das 12h às 18h;
Centerplex Cinemas: de acordo com a programação;
Selfit: das 8h às 14h;
Caixa Econômica: fechado.

North Shopping Jóquei 

Confira os serviços que irão funcionar no North Shopping Jóquei:

Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
Praça de Alimentação: das 11h às 21h;
Green Life (arena): das 7h às 21h;
Green Life (academia): das 8h às 12h;
Unigrande, CCI, lotéricas e clínica Santamed: fechados;

Quintal do Jóquei: 

Carneiro do Ordones: das 11h às 0h;
Frutbiss: das 12h às 0h;
Parque do Jóquei: das 16h às 22h;

North Shopping Fortaleza 

Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
Praça de Alimentação e lazer: das 13h às 23h;
Quintal do Nortão: das 11h às 23h;
Cinema: de acordo com a programação;
Parque da Zoe: das 15h às 23h;
Smartfit: das 8h às 14h;
Lotéricas: fechada.

North Shopping Maracanaú 

Já o North Shopping Maracanaú funcionará até às 21h, mas os serviços públicos que funcionam no local estarão fechados. Confira abaixo:

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
  • Praça de Alimentação: das 12h às 21h;
  • Sky Fit: das 8h às 18h;
  • Cinema: de acordo com a programação;
  • Caixa Econômica: fechado;
  • Casa do Cidadão: fechado;
  • Detran: fechado.

Shopping Giga Mall 

No shopping de atacado Giga Mall, o funcionamento no Dia da Independência será normal, das 9h às 14h. 

Iguatemi Bosque 

Os Iguatemi Bosque divulgou que funcionará normalmente durante o feriado, com exceção dos órgãos públicos e lotéricas. Veja abaixo:

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
  • Alimentação: das 10h30min às 23h;
  • Restaurantes: das 11h áss 23h;
  • Lazer: das 13h às 21h;
  • Cinema: das 13h às 22h;
  • Supermercados: das 7h às 22h;
  • Spine Sports: das 6h às 21h;
  • Bodytech: das 7h às 21h;
  • Laboratório Emílio: das 7h às 17h;
  • Órgãos públicos: fechados;
  • Centro Laser e Diagnose Ocular: fechado;
  • Lotérica: fechado. 

Riomar Fortaleza

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
  • Praça de Alimentação: das 10h30min às 22h;
  • Academia: das 8h ás 14h;
  • Farmácias: das 12h às 21h;
  • Cinépolis: de acordo com a programação;
  • Mercadão São Luiz: das 7h às 22h;
  • Órgãos públicos: fechados;
  • Lotérica: fechado.

Riomar Kennedy

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
  • Praça de Alimentação: das 10h30min às 22h;
  • Academia: das 8h ás 14h;
  • Farmácias: das 12h às 21h;
  • Cinépolis: de acordo com a programação;
  • Mercadão São Luiz: das 7h às 22h;
  • Órgãos públicos: fechados;
  • Lotérica: fechado.

Shopping Benfica

Também funcionando normalmente, o shopping Benfica estará aberto até as 21 horas.

  • Lojas e quiosques: das 13h às 21h;
  • Mercadinho São Luiz: das 7h às 21h;
  • Praça de Alimentação: das 11h às 21h;
  • Cinema: de acordo com a programação

