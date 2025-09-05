Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza: veja programação de 2025

Programação do desfile de 7 de Setembro 2025 em Fortaleza

Fortaleza celebra o 7 de setembro e os 203 anos da Independência com desfile cívico-militar grandioso na Beira-Mar. Confira a programação da comemoração
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza se prepara para receber, neste domingo, 7 de setembro de 2025, um dos eventos cívicos mais expressivos da capital: o tradicional desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

Às margens da Avenida Beira-Mar, o 7 de setembro reunirá milhares de participantes e contará com ampla mobilização urbana, segurança e cidadania compartilhada.

Cerca de 2.900 estudantes de escolas públicas e privadas participarão do desfile, além de integrantes de projetos sociais, que são os responsáveis por abrir o evento.

Em seguida, aproximadamente 3.000 militares da 10ª Região Militar e outros 5.600 integrantes das Forças Armadas Marinha, Exército e Força Aérea.

Representantes das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense do Ceará também desfilarão, em demonstração de colaboração entre diferentes esferas da segurança pública.

A presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, está confirmada, reforçando o caráter institucional do evento.

Leia mais

Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza: movimentação urbana

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Etufor organizam uma operação especial que começa já na noite de sábado (6), às 22h, com proibição de estacionamento entre as avenidas Rui Barbosa e Vicente de Castro.

Na manhã de domingo, a partir das 6h, seguem os bloqueios nas avenidas Alberto Nepomuceno, Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, Barão de Studart, Beira-Mar e Abolição. 200 agentes de trânsito estarão mobilizados para orientar o público até aproximadamente 13h.

Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza: transporte público

A Etufor disponibiliza 16 ônibus extras distribuídos entre os terminais Papicu (2), Messejana (3), Parangaba (4), Siqueira (4) e Antônio Bezerra (3). A tarifa será social durante todo o domingo: R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia).

Linhas de ônibus próximas terão itinerários temporariamente alterados para facilitar o deslocamento e evitar congestionamentos.

Serviço do desfile de 7 de Setembro

Programação do Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro de 2025

  • Quando: domingo, 7, a partir das 8h30min, com a chegada progressiva do público e dos blocos participantes.
  • Onde: Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, ponto de partida e percurso do desfile
  • Mais informações: ceara.gov.br

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

elmano de freitas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar