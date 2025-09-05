Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza: veja programação de 2025

Programação do desfile de 7 de Setembro 2025 em FortalezaFortaleza celebra o 7 de setembro e os 203 anos da Independência com desfile cívico-militar grandioso na Beira-Mar. Confira a programação da comemoração
Fortaleza se prepara para receber, neste domingo, 7 de setembro de 2025, um dos eventos cívicos mais expressivos da capital: o tradicional desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.
Às margens da Avenida Beira-Mar, o 7 de setembro reunirá milhares de participantes e contará com ampla mobilização urbana, segurança e cidadania compartilhada.
Cerca de 2.900 estudantes de escolas públicas e privadas participarão do desfile, além de integrantes de projetos sociais, que são os responsáveis por abrir o evento.
Em seguida, aproximadamente 3.000 militares da 10ª Região Militar e outros 5.600 integrantes das Forças Armadas Marinha, Exército e Força Aérea.
Representantes das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense do Ceará também desfilarão, em demonstração de colaboração entre diferentes esferas da segurança pública.
A presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, está confirmada, reforçando o caráter institucional do evento.
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza: movimentação urbana
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Etufor organizam uma operação especial que começa já na noite de sábado (6), às 22h, com proibição de estacionamento entre as avenidas Rui Barbosa e Vicente de Castro.
Na manhã de domingo, a partir das 6h, seguem os bloqueios nas avenidas Alberto Nepomuceno, Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, Barão de Studart, Beira-Mar e Abolição. 200 agentes de trânsito estarão mobilizados para orientar o público até aproximadamente 13h.
Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza: transporte público
A Etufor disponibiliza 16 ônibus extras distribuídos entre os terminais Papicu (2), Messejana (3), Parangaba (4), Siqueira (4) e Antônio Bezerra (3). A tarifa será social durante todo o domingo: R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia).
Linhas de ônibus próximas terão itinerários temporariamente alterados para facilitar o deslocamento e evitar congestionamentos.
Serviço do desfile de 7 de Setembro
Programação do Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro de 2025
- Quando: domingo, 7, a partir das 8h30min, com a chegada progressiva do público e dos blocos participantes.
- Onde: Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, ponto de partida e percurso do desfile
- Mais informações: ceara.gov.br