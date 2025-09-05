Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza: veja programação de 2025

Desfile Cívico Militar em Fortaleza ocorrerá no domingo, 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil / Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza se prepara para receber, neste domingo, 7 de setembro de 2025, um dos eventos cívicos mais expressivos da capital: o tradicional desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Às margens da Avenida Beira-Mar, o 7 de setembro reunirá milhares de participantes e contará com ampla mobilização urbana, segurança e cidadania compartilhada.

Cerca de 2.900 estudantes de escolas públicas e privadas participarão do desfile, além de integrantes de projetos sociais, que são os responsáveis por abrir o evento. Em seguida, aproximadamente 3.000 militares da 10ª Região Militar e outros 5.600 integrantes das Forças Armadas Marinha, Exército e Força Aérea. Representantes das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense do Ceará também desfilarão, em demonstração de colaboração entre diferentes esferas da segurança pública.

A presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, está confirmada, reforçando o caráter institucional do evento.

Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza: movimentação urbana A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Etufor organizam uma operação especial que começa já na noite de sábado (6), às 22h, com proibição de estacionamento entre as avenidas Rui Barbosa e Vicente de Castro.

Na manhã de domingo, a partir das 6h, seguem os bloqueios nas avenidas Alberto Nepomuceno, Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, Barão de Studart, Beira-Mar e Abolição. 200 agentes de trânsito estarão mobilizados para orientar o público até aproximadamente 13h.