Fotógrafo do O POVO recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza

Fotojornalista Fábio Lima está incluído na lista dos homenageados em alusão ao dia do repórter fotográfico em sessão solene nessa terça-feira, 2

Fotógrafos receberam homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) em sessão solene realizada na noite dessa terça-feira, 2. Fábio Lima , fotógrafo do Grupo de Comunicação O POVO , foi um dos agraciados. A data escolhida marca as comemorações do Dia do Repórter Fotográfico , celebrado anualmente no dia 2 de setembro.

Proposta pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), a cerimônia aconteceu no Plenário Fausto Arruda e contou com a presença dos profissionais que atuam na imprensa da Capital.

"O fotojornalismo testa minha coragem", afirma Fábio Lima

"Recebi com muita honra o convite pra receber da CMF uma homenagem pelo dia do repórter fotográfico. O fotojornalismo deu todo sentido à minha vida. Fiz da profissão meu dia a dia, meu ganha pão. Minha forma de falar ao mundo e de tentar mudá-lo, de protestar, e também de agradecer. O fotojornalismo testa minha coragem, meu caráter, minha vaidade, todos os dias", conta Fábio.

Nascido em São Paulo, o homenageado trabalha no O POVO desde 1997. Ao longo dos 30 anos de carreira, conquistou mais de 30 prêmios.