Fotógrafo do O POVO recebe homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza

Fotógrafo do O POVO recebe homenagem na Câmara Municipal de FortalezaFotojornalista Fábio Lima está incluído na lista dos homenageados em alusão ao dia do repórter fotográfico em sessão solene nessa terça-feira, 2
Fotógrafos receberam homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) em sessão solene realizada na noite dessa terça-feira, 2. Fábio Lima, fotógrafo do Grupo de Comunicação O POVO, foi um dos agraciados. A data escolhida marca as comemorações do Dia do Repórter Fotográfico, celebrado anualmente no dia 2 de setembro.
Anuário do Ceará: A luta em defesa das instituições e da democracia; VEJA
Proposta pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol), a cerimônia aconteceu no Plenário Fausto Arruda e contou com a presença dos profissionais que atuam na imprensa da Capital.
Leia mais
"O fotojornalismo testa minha coragem", afirma Fábio Lima
"Recebi com muita honra o convite pra receber da CMF uma homenagem pelo dia do repórter fotográfico. O fotojornalismo deu todo sentido à minha vida. Fiz da profissão meu dia a dia, meu ganha pão. Minha forma de falar ao mundo e de tentar mudá-lo, de protestar, e também de agradecer. O fotojornalismo testa minha coragem, meu caráter, minha vaidade, todos os dias", conta Fábio.
Nascido em São Paulo, o homenageado trabalha no O POVO desde 1997. Ao longo dos 30 anos de carreira, conquistou mais de 30 prêmios.
A intenção da vereadora era de reconhecer a contribuição desses trabalhadores para a construção da memória do Município.
"De fato, esses profissionais têm um papel catalisador nas transformações da sociedade. Assim, é imprescindível a realização de sessão solene para a celebração do dia desses profissionais, que são tão essenciais para a construção de um pensamento crítico sobre os acontecimentos de impacto local e mundial”, justifica a propositora.
Segundo a CMF, o fotojornalismo é uma das vertentes da fotografia mais importantes para a sociedade.
Veja todos os homenageados
- Fabiane de Paula Souza
- Fabio Lima
- Gabriel Frank Inácio
- Jenyfer Gonçalves de Sousa
- Marília Camelo Sá
- Jarbas Oliveira de Araújo
- Davi Pinheiro Santos
- Helene Cristiane Silva dos Santos
- José Mauri Melo