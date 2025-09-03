Gepe promove seminário "O Bom da Vida é Viver", em alusão ao Setembro Amarelo

Gepe promove seminário "O Bom da Vida é Viver", em alusão ao Setembro AmareloEvento será realizado no dia 6 de setembro, na sede Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante
Em alusão à campanha do Setembro Amarelo, o Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe), referência no movimento espírita cearense, promove o seminário "O Bom da Vida é Viver". O evento acontece no dia 6 de setembro, das 13h30min às 17 horas, na sede Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.
O encontro promete uma tarde transformadora de aprendizado e reflexões e contará com duas palestras: "O que é a Vida, afinal?", com Eugenia Canto; e "Quando a vida não vai bem", mediada pela psicóloga Caroline Treigher. As inscrições para o evento são realizadas nas livrarias do Gepe.
“Será um momento de amor e espiritualidade, para refletirmos juntos sobre a beleza e o valor da vida, segundo o espiritismo”, destaca a Treigher.
Conheça o Gepe
Há 75 anos, o Grupo Espírita Paulo e Estevão atua na divulgação da doutrina espírita e realiza projetos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social,em Fortaleza.
Atualmente, o Gepe funciona com quatro sedes em Fortaleza. Nas sedes Piedade e Água Fria, são realizadas primordialmente atividades para o fomento ao estudo da doutrina espírita.
Nas sedes Messejana e Praia do Futuro, a atuação principal está na assistência social, com a distribuição de cestas básicas, sopões, além da oferta de atendimento médico e odontológico, reforço escolar e atendimentos terapêuticos específicos para idosos, todos de forma gratuita.
Serviço e programação
Seminário "O Bom da Vida é Viver"
- Data: sábado, 6 de setembro
- Horário: 13h30min às 17horas
- Sede Água Fria: rua Luiza Miranda Coelho, 743, bairro Luciano Cavalcante
- Inscrições: livrarias do Gepe
- Investimento: R$ 20,00 (desconto de 50% para mantenedores em dia)
Programação:
- 13h30min - Abertura Musical com Vinícius Vilas Boas
- 14 horas - "O que é a Vida, afinal?" – Eugenia Canto
- 15 horas- Intervalo
- 15h30min - "Quando a vida não vai bem" – Caroline Treigher
- 16h30min - Perguntas e Respostas – Eugenia Canto & Caroline Treigher
- 17 horas- Prece Final
