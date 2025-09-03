Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gepe promove seminário "O Bom da Vida é Viver", em alusão ao Setembro Amarelo

Evento será realizado no dia 6 de setembro, na sede Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante
Em alusão à campanha do Setembro Amarelo, o Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe), referência no movimento espírita cearense, promove o seminário "O Bom da Vida é Viver". O evento acontece no dia 6 de setembro, das 13h30min às 17 horas, na sede Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

O encontro promete uma tarde transformadora de aprendizado e reflexões e contará com duas palestras: "O que é a Vida, afinal?", com Eugenia Canto; e "Quando a vida não vai bem", mediada pela psicóloga Caroline Treigher. As inscrições para o evento são realizadas nas livrarias do Gepe.

“Será um momento de amor e espiritualidade, para refletirmos juntos sobre a beleza e o valor da vida, segundo o espiritismo”, destaca a Treigher.

Conheça o Gepe

Há 75 anos, o Grupo Espírita Paulo e Estevão atua na divulgação da doutrina espírita e realiza projetos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social,em Fortaleza.

Atualmente, o Gepe funciona com quatro sedes em Fortaleza. Nas sedes Piedade e Água Fria, são realizadas primordialmente atividades para o fomento ao estudo da doutrina espírita.

Nas sedes Messejana e Praia do Futuro, a atuação principal está na assistência social, com a distribuição de cestas básicas, sopões, além da oferta de atendimento médico e odontológico, reforço escolar e atendimentos terapêuticos específicos para idosos, todos de forma gratuita.

Serviço e programação

Seminário "O Bom da Vida é Viver"

  • Data: sábado, 6 de setembro
  • Horário: 13h30min às 17horas
  • Sede Água Fria: rua Luiza Miranda Coelho, 743, bairro Luciano Cavalcante
  • Inscrições: livrarias do Gepe
  • Investimento: R$ 20,00 (desconto de 50% para mantenedores em dia)

Programação:

  • 13h30min - Abertura Musical com Vinícius Vilas Boas
  • 14 horas - "O que é a Vida, afinal?" – Eugenia Canto
  • 15 horas- Intervalo
  • 15h30min - "Quando a vida não vai bem" – Caroline Treigher
  • 16h30min - Perguntas e Respostas – Eugenia Canto & Caroline Treigher
  • 17 horas- Prece Final


