Gepe promove seminário "O Bom da Vida é Viver", em alusão ao Setembro Amarelo

Evento será realizado no dia 6 de setembro, na sede Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante

Em alusão à campanha do Setembro Amarelo, o Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe), referência no movimento espírita cearense, promove o seminário "O Bom da Vida é Viver" . O evento acontece no dia 6 de setembro, das 13h30min às 17 horas, na sede Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza .

O encontro promete uma tarde transformadora de aprendizado e reflexões e contará com duas palestras: "O que é a Vida, afinal?", com Eugenia Canto; e "Quando a vida não vai bem", mediada pela psicóloga Caroline Treigher. As inscrições para o evento são realizadas nas livrarias do Gepe.

“Será um momento de amor e espiritualidade, para refletirmos juntos sobre a beleza e o valor da vida, segundo o espiritismo”, destaca a Treigher.

Conheça o Gepe

Há 75 anos, o Grupo Espírita Paulo e Estevão atua na divulgação da doutrina espírita e realiza projetos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social,em Fortaleza.