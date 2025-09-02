Trecho da rua General Tertuliano Potiguara, na Aldeota, passará a ter sentido único

AMC instala placa na rua General Tertuliano Potiguara, entre a Monsenhor Catão e Coronel Jucá, informando que o trecho funcionará em sentido único / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Há 25 anos, a rotina matinal da motorista de transporte escolar Ana Alves Bezerra, de 75 anos, inclui tráfegos e paradas na rua General Tertuliano Potiguara, na Aldeota, em Fortaleza. Nessa segunda-feira, 1º, a autônoma comemorou a instalação de placas informando mudança de tráfego na via, que passará a ter sentido único. Na placa, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que o sentido de quem trafega na direção da rua Monsenhor Catão para rua Coronel Jucá será proibido em breve.

Segundo ela, a mudança deve beneficiar bastante profissionais que trabalham com transporte escolar, que atuam justamente nos horários de maior fluxo de veículos no local. "Agora também tem um detalhe que, se esse lado ali no final dessa rua (rua Fonseco Lobo), não ficar só um sentido para lá também, vai ficar complicado, vai piorar. Aquela rua ali da vila teria que ficar também só sentido único, porque ali também são dois sentidos", avalia.

A motorista relata ainda outros desafios para trafegar na área. “Nossos carros são grandes, nós temos uma área que é totalmente reservada, tem a esquina ali para o transporte escolar, mas nem os pais, nem os alunos do colégio respeitam essa área para o transportador escolar (...) A maioria, se chegar um pouco depois, fica no meio da rua, não tem onde colocar, não tem como pegar a criança e nós não podemos passar duas, três ruas para estacionar um carro, para levar uma criança pequena para lá. Não é aconselhável”, afirma. Moradores e trabalhadores da região acreditam que mudança deve reduzir infrações de trânsito Assim como a motorista, o funcionário público Cláudio Sales, de 60 anos, entende que é necessário um aumento da fiscalização no trânsito da região. Morador da região há 34 anos, Sales detalha que o trecho enfrenta um problema de superlotação em áreas aptas para estacionamento. Ele conta que já precisou acionar a AMC diversas vezes por conta de veículos estacionados em locais proibidos, incluindo a faixa de pedestres, que dá acesso a uma rampa.