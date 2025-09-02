Criança recebe alta após internação desde o nascimento

Criança de 1 ano recebe alta hospitalar após nascimento e conhece casa pela primeira vezSofia, internada por leucinose, ou doença da urina de xarope de bordo (MSUD), recebeu alta nessa sexta-feira, 29, no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias)
Depois de um ano internada, desde que nasceu, a pequena Sofia recebeu alta da enfermaria do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), na sexta-feira, 29, em Fortaleza. Após o nascimento, o teste do pezinho diagnosticou leucinose, uma doença genética rara do metabolismo.
Pela primeira vez, ela sai da unidade em condições de saúde estáveis para reencontrar a família em casa, no município de Jaguaruana, a 185,99 km de distância da Capital.
A mãe, Conceição Silva, 33, anseia pelo encontro da caçula com os dois outros filhos. "Eu sonhava todos os dias com esse momento de voltar para casa com minha filha. A trajetória da minha família é de muita vitória”, declarou.
O que é leucinose?
Segundo o pediatra François Ponte, a leucinose, também conhecida como doença da urina de xarope de bordo (MSUD), é um erro inato do metabolismo que impede o organismo de processar corretamente aminoácidos presentes nas proteínas da alimentação.
"Quando acumulados no sangue, podem causar lesões neurológicas e risco de vida se não tratados precocemente”, explicou. O médico ressalta que o caso de Sofia exigiu internações prolongadas, monitoramento intensivo, dieta restrita e acompanhamento de várias especialidades.
De acordo com o Hias, Sofia apresenta uma condição estável, livre de crises convulsivas recentes, respirando sem necessidade de suporte avançado e se alimentando com dieta especial isenta de proteínas naturais.