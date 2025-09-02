Criança recebe alta após internação desde o nascimento

Sofia, internada por leucinose, recebeu alta nessa sexta-feira, 29, no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Levi Aguiar (Hias)

Depois de um ano internada, desde que nasceu, a pequena Sofia recebeu alta da enfermaria do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), na sexta-feira, 29, em Fortaleza. Após o nascimento, o teste do pezinho diagnosticou leucinose, uma doença genética rara do metabolismo.



Pela primeira vez, ela sai da unidade em condições de saúde estáveis para reencontrar a família em casa, no município de Jaguaruana, a 185,99 km de distância da Capital.