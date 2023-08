Trajetória do fotógrafo Mauri Melo é revisitada em documentário do OP+

O caminho do profissional começou nas vendas de jornais, passou pela operação de imagens em aparelho de rádio-foto (onde recebeu retratos da primeira ida do homem a lua em 1969) e desembocou numa carreira longínqua no O POVO.

Mauri também acompanhou a transição do analógico para o digital , documentou as diferentes realidades do Estado e eternizou instantes de inúmeras pessoas , conhecidas ou anônimas, desde crianças até idosos.

A "agilidade e percepção" do fotógrafo basearam o trabalho, que é apresentado pelo editor de fotografia Júlio Caesar e reúne depoimentos do fotógrafo e diretor do MIS Silas de Paula e das fotógrafas Lia de Paula e Tatiana Fortes.

As gravações foram feitas no O POVO, Palácio da Abolição, Castelão e Praça do Ferreira, locações significativas nesta construção. "A gente não queria que fosse algo sobre o jornal, ou (material) educativo de fotografia, mas que fosse um encontro com ele. É um ponto de equilíbrio", considera Luana.

