Primeiro Espaço Girassol de Fortaleza deverá realizar 3.800 atendimentos por mês

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2025: O prefeito Evandro Leitão inaugura o primeiro Espaço Girassol, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no bairro Bonsucesso (Regional V). (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O bairro Bonsucesso recebeu nesta terça-feira, 2, a nova sede do Espaço Girassol, programa da Prefeitura de Fortaleza voltado a pessoas com suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento e sofrimento psíquico. O equipamento é o primeiro de 12 que deverão ser entregues até o final da atual gestão, em 2026, e tem previsão de realizar 3.800 atendimentos por mês. LEIA TAMBÉM: Vicente Pinzon: 1º dia de "corredores seguros" é avaliado como positivo pela Guarda Municipal

Segundo estimativas da prefeitura, a Capital conta hoje com cinco mil pessoas diagnosticadas à espera de tratamento, e pelo menos outras 23 mil que ainda não receberam o laudo para comprovação de seus transtornos. As inaugurações feitas nas últimas semanas animaram pais e mães atípicos que assim como Ana Selma, aguardam há anos por uma vaga para tratamento do filho, Samuel, 4. Entre eles está Elivângela Lima, 41, que esteve hoje na inauguração para conhecer o novo Espaço e elogiou a reunião de múltiplas especialidades em um só local. “O autismo é um transtorno onde nenhuma criança é igual a outra. No caso do Samuel, ele é muito agitado, tem muita energia. E para as crianças que precisam ser estimuladas também vai ser ótimo. Vai ser muito bom para as crianças”, afirma a manicure, que espera conseguir uma vaga para o filho após três anos de busca.

Segundo Espaço Girassol deve ser inaugurado até o fim do ano A segunda unidade do Espaço Girassol em Fortaleza deve começar até o final do ano, de acordo com o prefeito , Evandro Leitão (PT). O equipamento será localizado na Regional VI da cidade, que junto à Regional V concentra os maiores índices de pacientes com transtornos na Capital. Para 2026, está prevista a entrega de pelo menos outros três espaços, que ainda não tiveram o local confirmado. Até 2028, 12 equipamentos semelhantes ao inaugurado hoje devem ser construídos ao redor da cidade, para atender o público de todas as regionais. Confira imagens do Espaço inaugurado nessa terça-feira

