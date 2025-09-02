Suspeito que dava treinamento sobre uso de armas GDE é preso

Suspeito foi preso nessa segunda-feira, 1º, em uma flat localizado na avenida Beira Mar, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um homem suspeito de fazer treinamento sobre uso de armas para integrantes da facção criminosa de origem cearense Guardiões do Estado (GDE) foi preso nessa segunda-feira, 1º, em um flat na avenida Beira Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. Ele também é apontado como responsável pela manutenção dos armamentos dentro do grupo. A captura aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após cumprimento de um mandado de sentença definitiva contra o suspeito, identificado como Gutierre da Cunha Rodrigues, de 25 anos. O homem é acusado pelos crimes de integrar grupo criminoso, posse irregular de arma de fogo e receptação.