Renzo Gracie ministra seminário para bombeiros em Fortaleza

Renzo Gracie ministra seminário para bombeiros que fazem projeto de defesa pessoal em FortalezaAula de defesa pessoal foi ministrada pelo mestre Renzo Gracie aos instrutores do Projeto Social Chama do Bem Jiu Jitsu, do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará
Em um seminário de defesa pessoal ministrado pelo mestre Renzo Gracie, os instrutores do Projeto Social Chama do Bem Jiu Jitsu, oferecido gratuitamente pelo Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE), puderam adquiriram mais conhecimentos e aprimorr técnicas. Encontro aconteceu na segunda-feira, 1º.
Projeto é realizado em parceria com a Prefeitura de Fortaleza desde 2022 e acontece todas as segundas, quartas e sextas, na Academia Darcy Ribeiro, no Centro.
O evento ocorreu na sede do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), e também contou com a presença do campeão mundial Rayron Gracie, sobrinho de Renzo.
A princípio, a ocasião proporcionou a três bombeiros militares a oportunidade de aperfeiçoamento das técnicas de defesa pessoal.
Membro da tradicional família Gracie, Renzo é referência mundial na modalidade e ministra aulas para forças policiais e militares nos Estados Unidos e em diversos outros países.
A família Gracie é conhecida mundialmente pelo desenvolvimento e difusão do Brazilian Jiu-Jitsu (Jiu-Jitsu Brasileiro). A arte marcial foi adaptada pela família para permitir que os praticantes da modalidade em condição de desvantagem física possam competir em pé de igualdade com lutadores mais fortes.
Serviço
Projeto Social Chama do Bem Jiu Jitsu
- Onde: Academia Darcy Ribeiro (Rua Dona Leopoldina, 907, Centro),
- Quando: Toda segunda, quarta e sexta
- Horário: 17:10h às 18:30h (turma 1) e 18:40h às 20h (turma 2)