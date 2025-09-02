Renzo Gracie ministra seminário para bombeiros em Fortaleza

Os Instrutores do Projeto Social Chama do Bem Jiu Jitsu participaram do seminário de aperfeiçoamento ministrado pelo mestre Renzo Gracie / Crédito: Reprodução/ CBMCE

Em um seminário de defesa pessoal ministrado pelo mestre Renzo Gracie, os instrutores do Projeto Social Chama do Bem Jiu Jitsu, oferecido gratuitamente pelo Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE), puderam adquiriram mais conhecimentos e aprimorr técnicas. Encontro aconteceu na segunda-feira, 1º. Projeto é realizado em parceria com a Prefeitura de Fortaleza desde 2022 e acontece todas as segundas, quartas e sextas, na Academia Darcy Ribeiro, no Centro.

O evento ocorreu na sede do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), e também contou com a presença do campeão mundial Rayron Gracie, sobrinho de Renzo. A princípio, a ocasião proporcionou a três bombeiros militares a oportunidade de aperfeiçoamento das técnicas de defesa pessoal. LEIA MAIS | Renzo Gracie participará de seminário sobre jiu-jitsu em Fortaleza

Membro da tradicional família Gracie, Renzo é referência mundial na modalidade e ministra aulas para forças policiais e militares nos Estados Unidos e em diversos outros países.