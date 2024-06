Teste do pezinho: HGCC institui diretriz para melhorar conforto dos bebês

Ministério da Saúde recomenda o manuseio mínimo dos recém-nascidos nas primeiras 72 horas de vida. Os bebês que não nasceram no HGCC podem realizar o exame no Centro de Ambulatórios

Crédito: Divulgação/Governo do Estado do Ceará

As equipes de laboratório e de enfermagem do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), vinculado à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), criaram uma diretriz humanizada para evitar o desconforto dos bebês na coleta de amostra do teste do pezinho, também conhecido como triagem neonatal, que deve ser feito entre o terceiro e o sétimo dia do nascimento.



O exame consiste na coleta de algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê e é fundamental para a saúde dos recém-nascidos, pois permite detectar precocemente diversas doenças infecciosas, metabólicas e genéticas que podem comprometer o desenvolvimento saudável da criança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o coordenador de laboratórios do HGCC, Daniel Soares, para a comodidade do bebê, quando é necessário realizar o teste do pezinho e mais um exame de sangue, os auxiliares do laboratório e os enfermeiros aproveitam a coleta do material e já separam o sangue que será examinado daquele que será utilizado para o teste do pezinho.