Instituto do Câncer do Ceará recebe equipamento pioneiro em radioterapia

Investimento para o novo equipamento é de R$ 9.945.568,00, que deve atender mais de 3 milhões de pessoas na Capital e Interior / Crédito: Samuel Setubal

A chegada de um novo acelerador linear no Instituto do Câncer do Ceará (ICC), em Fortaleza, permitirá uma ampliação no tratamento oncológico em todo o Estado. O novo equipamento foi obtido através de uma parceria do ICC com o Ministério da Saúde (MS). O investimento para o equipamento foi de R$ 9.945.568,00.



Pela primeira vez, o Estado contará com tratamentos radioterápicos de irradiação de corpo total (TBI). Com a chegada da nova tecnologia, mais de 3,27 milhões de pessoas em Fortaleza e no Interior terão acesso ampliado a tratamentos de radioterapia de alta complexidade. O equipamento oferece terapias mais precisas, seguras e menos agressivas, beneficiando especialmente pacientes com leucemia. O equipamento é usado na radioterapia, para destruir células cancerígenas, gerando feixes de raios X ou elétrons de alta energia direcionados com maior precisão ao tumor. Além de reduzir os efeitos colaterais aos tecidos saudáveis do corpo, ele também gera tratamentos mais curtos e eficientes.

O ICC é reconhecido pelo MS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon). A rede também participa do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Procon) e assegura que pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), tenham acesso gratuito a tratamentos oncológicos. Equipamento permitirá ampliação no tratamento oncológico Com o acelerador, o ICC aumentará sua capacidade de serviço em 18%. Antes, eram realizados 3.700 atendimentos anuais, e agora com a nova tecnologia serão feitos 4.344 procedimentos anualmente. A estimativa é que, nos primeiros 14 meses, sejam feitos 677 novos tratamentos. Além disso, o acelerador linear permitirá realizar os protocolos alinhados aos principais centros oncológicos do mundo, como City of Hope, St. Jude, MD Anderson e Memorial Sloan Kettering.

“É super importante para o tratamento de câncer. Então há a expansão de serviço e de vagas [para tratamento] pro Estado todo”, disse a titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara. Ministério da Saúde e Rede ICC Saúde anunciam novo equipamento no tratamento oncológico Crédito: Samuel Setubal Na foto, Regina Brizolara, diretora do programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), do Ministério da Saúde (MS) Crédito: Samuel Setubal Na foto, o médico rádio-oncologista Liêvin Rebouças Crédito: Samuel Setubal Regina Brizolara, diretora do programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), do MS, ressalta que com o novo equipamento, haverá uma ampliação no tratamento de radioterapia em todo o Estado, em especial na região da Capital.