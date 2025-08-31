Chacina do Curió: júri entra em sessão secreta para votação da sentença

O Jurí que votará na sentença da quarta sessão do julgamento dos envolvidos na Chacina do Curió estão em isolamento para votação neste domingo,31 / Crédito: Julio Caesar/OPOVO

O júri que votará na sentença da quarta sessão do julgamento dos envolvidos na Chacina do Curió já está em isolamento para votação. A leitura dos requisitos foi finalizada às 10h29min deste domingo, 31 de agosto. Não há previsão para o fim da votação, o provável é que se estenda pela tarde de hoje.

Com os adiamentos das sessões na madrugada de sábado, o Fórum Clóvis Beviláquia, no bairro Edson Queiroz, registrou pouca movimentação durante o julgamento deste domingo, 31. Vigília: apoio aos familiares das vítimas da Chacina do Curió No mesmo local, também está marcada uma vigília com apoiadores e organizações sociais para prestar apoio aos familiares das vítimas. No entanto, o movimento no início desta manhã foi tranquilo, com alguns apoiadores reunidos na entrada do fórum.

Chacina do Curió: Estado prevê indenização para famílias Instituições como o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca/Ce) e o Escritório Frei Tito, da Assembleia Legislativa do Ceará, estão prestando apoio. Neste quarto julgamento do caso, o banco dos réus é composto por sete policiais militares que respondem por participação na sequência de crimes.

Eles compõem o "Núcleo da Omissão", ou seja, profissionais que estavam trabalhando na região onde os crimes ocorreram, tinham o dever legal e podiam agir para evitar a chacina, mas nada fizeram, conforme o Tribunal de Justiça do Ceará.

Chacina do Curió: relembre o crime A chacina aconteceu na noite do dia 11 e na madrugada de 12 de novembro de 2015. O crime teria sido motivado por uma vingança após o assassinato do PM Valtermberg Chaves Serpa, conforme denúncia do MPCE. O policial foi morto ao reagir a um assalto contra sua esposa no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, no mesmo dia. A morte repercutiu entre policiais militares, que se articularam para uma ação de retaliação. As investigações revelaram que, por meio de rádio, mensagens e ligações telefônicas, o grupo organizou uma operação com divisão de tarefas, buscando alvos considerados suspeitos ou desafetos pessoais.