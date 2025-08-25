Chacina do Curió: penúltimo julgamento de PMs tem início com depoimentos de sobreviventes

Mães e familiares das vítimas, além de entidades pedem por justiça no 4º júri julgamento da chacina do Curió / Crédito: FÁBIO LIMA

No ano que completou uma década do crime, o quarto e penúltimo julgamento da Chacina do Curió teve início nesta segunda-feira, 25, com os depoimentos das vítimas sobreviventes. A nova etapa julga sete policiais militares acusados de omissão no massacre que deixou 11 mortos e sete feridos entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2015. O julgamento acontece no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, e reúne os representantes de acusação, como o Ministério Público do Ceará (MPCE), e advogados de defesa. Estão sendo julgados nesta etapa os PMs Daniel Fernandes da Silva, Gildásio Alves da Silva, Luis Fernando de Freitas Barroso, Farlley Diogo de Oliveira, Renne Diego Marques, Francisco Flávio de Sousa e Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa.

Leia Mais | Chacina do Curió: Estado prevê indenização para famílias Nas primeiras horas da manhã do quarto julgamento, a entrada do Fórum reuniu, mais uma vez, as mães e demais familiares das vítimas do crime e demais membros dos movimentos “11 do Cúrio” e “Mães do Cúrio”. O encontro com falas e abraços de apoio foi para reafirmar o pedido de justiça e a condenação dos envolvidos no massacre. A expectativa por justiça é unânime entre elas, apesar de não trazer os filhos e outros familiares vítimas do massacre de volta, as mães pedem por um resultado condenatório. Edna Carla Cavalcante, mãe de Álef Souza Cavalcante, de 17 anos, uma das vítimas da matança, comenta os dez anos da chacina e os impactos que o crime causou. “Dez anos de noites mal dormidas. Hoje, eu sou pré-diabética, sou hipertensa. Nós estamos adoecidas, adoecidas porque na data comemorativa nós não temos os nossos filhos. A gente não queria também estar aqui fazendo justiça com a polícia se eles não tivessem matado nossos filhos”, disse Edna.

Por volta das 9h30min, a sessão de julgamento foi instalada e os jurados sorteados no fim da manhã. Dos 50 convidados para compor o Conselho de Sentença, sete foram sorteados. O julgamento, em seguida, seguiu para a leitura da denúncia do MPCE e depois foram ouvidas as vítimas sobreviventes. De acordo com o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, os réus estão incluídos no ‘Núcleo de Omissão’, que inclui PMs que, conforme a denúncia e acusação do órgão, não cumpriram o dever de evitar crimes. Ele afirma que se os policiais a serem julgados tivessem cumprido as obrigações de um agente, os crimes provavelmente não teriam ocorrido da mesma forma. Leia Mais | Chacina do Curió: ex-PM é condenado nos EUA por mentir sobre participação no caso

“Como agente de segurança, eles têm o dever de cuidado, o dever de evitar que os crimes ocorram. A partir do momento que eles se omitiram no dever, eles deram causa também aos resultados que ocorreram em fevereiro de 2015”, disse. A acusação afirma que, através do depoimento de mais de 240 pessoas e a capturas de áudio de grupos e rádios transmissores das viaturas dos policiais, foi possível chegar a conclusão da omissão dos sete PMs. Defesa afirma que não há provas de omissão Em contrapartida às acusações do Ministério Público do Ceará (MPCE), a defesa de quatro réus afirma que o órgão busca um culpado e, por não conseguir, mira em tentar culpabilizar os policiais.