Casal é preso em Fortaleza por matar o filho de três meses

Criança foi levada para um hospital da região já em óbito e apresentando sinais de violência; Caso aconteceu no Jangurussu

Um homem de 34 anos e uma mulher de 39 foram presos em flagrante neste sábado, 30, no Jangurussu, em Fortaleza , por " crime de maus-tratos com morte contra o próprio filho". De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), vítima tinha apenas três meses de idade.

Segundo pasta, a criança foi levada a um hospital da região já em óbito e apresentando sinais de violência. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local.

Casal foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram autuados em flagrante. Deles, o pai é o único com passagem policial, respondendo por estupro de vulnerável e tráfico de drogas.

"A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) está a cargo da investigação, para elucidar o caso, bem como aguarda laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para confirmar a causa da morte da vítima", destaca SSPDS.