Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casal é preso em Fortaleza por matar o filho de três meses

Casal é preso em Fortaleza por matar o filho de três meses

Criança foi levada para um hospital da região já em óbito e apresentando sinais de violência; Caso aconteceu no Jangurussu
Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 34 anos e uma mulher de 39 foram presos em flagrante neste sábado, 30, no Jangurussu, em Fortaleza, por "crime de maus-tratos com morte contra o próprio filho". De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), vítima tinha apenas três meses de idade. 

Leia também: Guarda Municipal fará "corredores seguros" até escolas afetadas por conflitos entre facções

Segundo pasta, a criança foi levada a um hospital da região já em óbito e apresentando sinais de violência. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local.

Casal foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram autuados em flagrante. Deles, o pai é o único com passagem policial, respondendo por estupro de vulnerável e tráfico de drogas.

"A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) está a cargo da investigação, para elucidar o caso, bem como aguarda laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para confirmar a causa da morte da vítima", destaca SSPDS.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar