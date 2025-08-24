Chacina do Curió: 4º julgamento inicia nesta segunda, 25

Imagem de apoio ilustrativo. Sete PMs vão ao banco dos réus no quarto julgamento da Chacina do Curíó / Crédito: Samuel Setubal

O quarto julgamento da Chacina do Curió, que completa uma década neste ano, começa nesta segunda-feira, 25, a partir das 9 horas, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Serão julgados sete policiais militares incluídos no “Núcleo de Omissão” do processo. A chacina deixou 11 mortos e sete feridos entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2015.

Serão julgados os PMs Daniel Fernandes da Silva, Gildásio Alves da Silva, Luis Fernando de Freitas Barroso, Farlley Diogo de Oliveira, Renne Diego Marques, Francisco Flávio de Sousa e Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa por meio do Conselho de Sentença, da 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Leia Mais | Chacina do Curió: Estado prevê indenização para famílias Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), os réus tinham o dever legal e podiam agir para evitar a chacina, mas se omitiram. A acusação revela que, no dia do crime, os policiais estavam de serviço e em viaturas caracterizadas na região, e nada fizeram para impedir os assassinatos.

Ainda segundo o órgão, os 11 homicídios foram considerados duplamente qualificados, praticados por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas. Já três dos sete feridos foram relacionados a homicídios tentados, também considerados duplamente qualificados e cometidos por motivo torpe com recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas. Outros três crimes foram considerados de tortura física e um de tortura psicológica. As vítimas mortas durante o crime foram Alef Sousa Cavalcante, 17 anos; Antônio Alisson Inácio Cardoso, 17; Francisco Enildo Pereira Chagas, 41; Jandson Alexandre de Sousa, 19; Jardel Lima dos Santos, 17; José Gilvan Pinto Barbosa, 41; Marcelo da Silva Mendes, 17; Patrício João Pinho Leite, 16; Pedro Alcântara Barroso, 18; Renayson Girão da Silva, 17; e Valmir Ferreira da Conceição, 37.

Julgamentos da Chacina do Curió somaram mais de 214 horas Dos 30 policiais no processo, 20 se sentaram no banco dos réus e foram julgados em outras três sessões do júri. Seis foram condenados e 14 foram absolvidos. Ao todo, os julgamentos somaram 214 horas e 30 minutos, sendo consideradas as mais extensas do Judiciário estadual. Leia Mais | Chacina do Curió: ex-PM é condenado nos EUA por mentir sobre participação no caso O primeiro júri aconteceu em 20 de junho de 2023 e resultou na condenação de quatro réus. O segundo julgamento ocorreu dois meses depois, no dia 29 de agosto.