Policiais militares acusados de torturar jovem na Chacina do Curió são interrogados

Oito PMs são réus nesta fase do julgamento da chacina Crédito: J. Paulo Oliveira / TJCE

Os réus da terceira fase do julgamento da Chacina do Curió começaram a ser ouvidos nesta quarta-feira, 13, no Fórum Clóvis Beviláqua. Antônio Carlos Matos Marçal, José Wagner Silva de Souza e José Oliveira do Nascimento estavam em um veículo descaracterizado do Serviço Reservado da PM e são acusados de terem torturado uma das vítimas, em busca de informações dos suspeitos de matarem o soldado Valtemberg Chaves Serpa, horas antes. Os militares negam e fazem queixas contra a Polícia Militar de forma institucionalizada. O subtenente Marçal disse durante o julgamento que não houve tortura, mas confirma os fatos narrados na denúncia do Ministério Púbico do Estado (MPCE), que o jovem foi levado de casa, colocado na viatura e rodado durante algumas horas na Grande Messejana, dando informações sobre possíveis suspeitos. O militar está na Corporação há 32 anos e disse que já foi tido como “anjo” pela população, quando prendeu um traficante da comunidade do Pôr do Sol; e recebeu elogios por bravura do Governo quando salvou de um sequestro o filho da atual Secretária dos Direitos Humanos, Socorro França. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O subtenente revelou que foi parabenizado por sua conduta em relação à vítima sobrevivente da chacina, no dia que depôs da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) e não esperava ser acusado da chacina. “Foi uma decepção e uma surpresa ao mesmo tempo. Chegaram lá em casa mandando eu me apresentar no quartel para ser preso e eu fui. Passei oito meses preso”, afirmou.