"Vozes que Inspiram" reforça importância do enfrentamento à violência contra mulher

Evento, promovido pela SSPDS, faz parte da programação de Agosto Lilás / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O evento “Vozes que Inspiram: da Proteção à Superação”, foi promovido na manhã desta quarta-feira, 27, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A ação ocorreu no auditório do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). LEIA TAMBÉM | Ceará registra maior índice de violência contra a mulher dos últimos 5 anos

A ação compõe a programação do Agosto Lilás, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A programação contou com uma roda de conversa sobre a importância da rede de proteção no enfrentamento à violência, além da apresentação do trabalho realizado por especialistas vinculados à SSPDS. Autoridades comentam importância do evento Durante o evento, a titular da Secretaria das Mulheres, Lia Gomes, declarou que a pasta tem trabalhado focando na denúncia das violências. “Estamos ampliando essa rede de proteção abrindo Casas da Mulher. Ainda este ano vamos inaugurar duas unidades em Crateús e Tauá”. Além disso, 29 viaturas estão trabalhando em conjunto com os municípios e abrindo casas municipais.

“Precisamos criar essa rede toda: desde a porta de entrada à porta de saída. As pesquisas mostram que mulheres que realizam denúncia, têm menor chance de sofrer feminicídio”, complementa. Lia comentou sobre o aumento dos crimes de stalking no Ceará: “Estamos sempre em parceria com a Supesp Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública

. Estão sendo formadas servidoras especializadas nesta área e é necessário que a gente amplie [o espaço]”. Já o titular da SSPDS, Roberto Sá, comentou sobre os desafios no combate aos crimes cibernéticos de stalking.

“O Poder Judiciário tem se debruçado sobre novas tecnologias para também fazer com que a gente consiga investigar esses crimes e responsabilizar esses criminosos que cometem esses crimes tão cruéis contra a imagem das pessoas”. Sobre a importância da iniciativa, Roberto afirma que o tema precisa ser superado todos os dias. “Juntamente com a Secretaria das Mulheres, organizamos esse seminário para ampliarmos esse debate sobre o tema e verificarmos onde podemos melhorar como Estado, mas também passar algumas informações para as mulheres de relações comunitárias sejam multiplicadoras a outras mulheres", adiciona.