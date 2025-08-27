Construções na orla de Fortaleza: prefeito destaca alternativas

Operação para atender pedido do MP motiva demolição de estruturas irregulares no bairro Pirambu, em Fortaleza, nesta terça-feira, 26 / Crédito: Reprodução/Agefis

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou, na manhã desta quarta-feira, 27, que está articulando alternativas para pessoas e entidades afetadas pelas ações de retirada de comércios e construções irregulares na orla de Fortaleza. Conforme o gestor, objetivo é que a Prefeitura execute ações de reordenamento da faixa litorânea entre o Vila do Mar até a Sabiaguaba.

"Foram anos de desmandos e jeitinhos que empurravam problemas e deixavam medidas judiciais em segundo plano", afirmou o prefeito. Conforme ele, representantes da Prefeitura já conversaram com os permissionários da Beira Mar e que estão em articulação "adiantada com a União em relação à Praia do Futuro". Ainda na publicação, Evandro afirma que, no caso do Instituto Cai, Cai, Balão, que teve sua sede demolida na terça-feira, 26, em ação da Agência de Fiscalização de Fortaleza junto à Superintendência de Patrimçõnio da União (SPU), determinou acompanhamento do caso. "Já determinei um grupo de trabalho com a Secretaria de Cultura e Regional 1 para acompanhar o caso e a busca por terreno que seja cedido para as atividades do grupo", destacou. Prefeitura de Fortaleza revoga permissões de comércio ambulante na Beira Mar Todas as permissões e autorizações dos comerciantes ambulantes nos espaços públicos na orla da avenida Beira-Mar foram revogadas pela Prefeitura de Fortaleza.

Todos os processos de concessão, renovação, transferência de titularidade e ampliação de permissões de vendedores ambulantes foram suspensos, pelo prazo de 180 dias, de acordo com decisão publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 21 de agosto. A Prefeitura justifica, no Decreto, que visa “obter ordenamento urbano do comércio ambulante de maneira padronizada”. A decisão estabelece ainda o prazo de 10 dias para os comerciantes se manifestarem sobre os termos da desocupação e eventuais questões pendentes.