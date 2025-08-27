Construções na orla de Fortaleza: prefeito destaca alternativas

Construções na orla de Fortaleza: Evandro afirma que articula alternativas para afetadosAções de reordenamento da orla estão retirando construções irregulares. Prefeitura afirma que executa iniciativas entre o Vila do Mar e a Sabiaguaba
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou, na manhã desta quarta-feira, 27, que está articulando alternativas para pessoas e entidades afetadas pelas ações de retirada de comércios e construções irregulares na orla de Fortaleza.
Conforme o gestor, objetivo é que a Prefeitura execute ações de reordenamento da faixa litorânea entre o Vila do Mar até a Sabiaguaba.
"Foram anos de desmandos e jeitinhos que empurravam problemas e deixavam medidas judiciais em segundo plano", afirmou o prefeito. Conforme ele, representantes da Prefeitura já conversaram com os permissionários da Beira Mar e que estão em articulação "adiantada com a União em relação à Praia do Futuro".
Ainda na publicação, Evandro afirma que, no caso do Instituto Cai, Cai, Balão, que teve sua sede demolida na terça-feira, 26, em ação da Agência de Fiscalização de Fortaleza junto à Superintendência de Patrimçõnio da União (SPU), determinou acompanhamento do caso.
"Já determinei um grupo de trabalho com a Secretaria de Cultura e Regional 1 para acompanhar o caso e a busca por terreno que seja cedido para as atividades do grupo", destacou.
Prefeitura de Fortaleza revoga permissões de comércio ambulante na Beira Mar
Todas as permissões e autorizações dos comerciantes ambulantes nos espaços públicos na orla da avenida Beira-Mar foram revogadas pela Prefeitura de Fortaleza.
Todos os processos de concessão, renovação, transferência de titularidade e ampliação de permissões de vendedores ambulantes foram suspensos, pelo prazo de 180 dias, de acordo com decisão publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 21 de agosto.
A Prefeitura justifica, no Decreto, que visa “obter ordenamento urbano do comércio ambulante de maneira padronizada”.
A decisão estabelece ainda o prazo de 10 dias para os comerciantes se manifestarem sobre os termos da desocupação e eventuais questões pendentes.
A Prefeitura ainda deverá deliberar o prazo final e as condições para a completa desocupação dos espaços públicos da orla da avenida Beira Mar, que não será inferior a 15 dias úteis contados da decisão final.
Barracas de praia irregulares são demolidas no Pirambu
Uma operação para demolição de estruturas irregulares instaladas no calçadão do bairro Pirambu, no litoral oeste de Fortaleza, foi realizada na manhã dessa terça-feira, 26. A operação se deu depois da solicitação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para sanar lacunas relacionadas à ocupação irregular da orla.
Segundo a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), responsável pela mobilização no local, havia construções destinadas à exploração comercial, sem caráter habitacional, edificadas sem autorização da Prefeitura ou da Superintendência do Patrimônio da União (SPU).
