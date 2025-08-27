Cidade da Criança contará com biometria facial para liberar acesso

Cidade da Criança reabriu recentemente e passará a contar com leitor facial / Crédito: FERNANDA BARROS

Recém reaberta, a Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, passará a contar com biometria facial. O novo recurso passará a funcionar no início de setembro e visa quantificar melhor o público que frequenta o local. LEIA TAMBÉM | Reabertura da Cidade da Criança, no Centro, atrai famílias no Dia dos Pais

Além do cadastramento facial, o parque conta com um controle de horários, que será utilizado para visitação de escolas da rede pública e privada. A revitalização do espaço trouxe a Coordenadoria Especial da Primeira Infância (Cespi) e a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), nas casas coloridas presentes no parque. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) devem se instalar no parque, para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O novo documento substitui o Registro Geral (RG) e utiliza o CPF como número único de identificação nacional, com padronização em todo o País para maior segurança e confiabilidade.

Cidade da Criança: biometria facial será necessária para acessar o parque A fonoaudióloga e gestora da assessoria pedagógica do parque, Socorro Timbó, explicou que com a reabertura do espaço, um controle de horários foi estabelecido. “Nós temos algumas atividades direcionadas, onde vamos receber escolas, com 60 alunos por turno”. A visitação das escolas iniciará na primeira semana de setembro. Quando finalizadas as atividades, o parque voltará a funcionar normalmente. O gabinete da primeira-dama, Cristiane Leitão, também está presente no local. Questionada sobre a importância da revitalização do local, que passou a ser protegido como patrimônio histórico e cultural de Fortaleza em 1991, Socorro responde: “O espaço traz uma memória afetiva muito grande. Todas as pessoas que chegam aqui recordam, porque antes [aqui] era uma escola. Aqui tem uma alma pulsante”.

Leitor facial que ficará disponível nas entradas do parque. Um deles é destinado a Pessoas com Deficiência (PCD) Crédito: FERNANDA BARROS Outra novidade é a biometria facial, que será exigida para acessar o parque. Socorro explica que a medida funcionará para ter um controle do público interno do local. “É um cadastro permanente, como nos campos de futebol. Você entra, põe seus dados e quando chegar, seu nome e rosto já estarão ali [no leitor facial]”. Serão dois leitores distribuídos nas duas portarias do parque, um deles voltado a Pessoas com Deficiência (PCDs).