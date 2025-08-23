Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Associação Cearense de Imprensa solicita tombamento de sede

Associação Cearense de Imprensa solicita tombamento de sede

Solicitação deve ser enviada à Secretaria da Cultura do CE nesta segunda, 25, disse o presidente da ACI. Prédio foi inaugurado em 1959; órgão tem 100 anos
Autor Mateus Brisa
Autor
Mateus Brisa Coordenador de distribuição
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Associação Cearense de Imprensa (ACI) vai protocolar uma solicitação de tombamento para o seu prédio-sede, no Centro de Fortaleza. O documento com deliberação técnica deve ser enviado à Secretaria da Cultura do Ceará nesta segunda-feira, 25, segundo o presidente da ACI, Eliézer Rodrigues.

A solicitação enfatiza “a dimensão histórica e o valor arquitetônico do imóvel”, disse o gestor, e foi construída por arquitetos do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design (IAUD), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

No início de agosto, o presidente da entidade encaminhou à equipe do IAUD respostas de três órgãos públicos — a Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), a Secult Ceará e o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) — a pedidos enviados previamente.

Em defesa do tombamento, Eliézer salientou a relevância do prédio para a história do jornalismo cearense e o fato de ser representante do Modernismo brasileiro no Estado. A sede da ACI foi inaugurada em 1959 e projetada ao longo da década de 50. Veja mais detalhes a seguir.

Leia mais

ACI: qual a importância do órgão?

A Associação Cearense de Imprensa foi fundada em 14 de julho de 1925 como Associação dos Jornalistas Cearenses. Em 2025, celebrou 100 anos.

Segundo o site da instituição, por trás de sua criação estão César Magalhães, Tancredo Moraes, Joaquim Genu, Sá Leitão Júnior, Juarez Castelo Branco e Luiz Sucupira, integrantes da primeira diretoria.

Entrada do prédio da Associação Cearense de Imprensa, conhecida também como Casa do Jornalista
Entrada do prédio da Associação Cearense de Imprensa, conhecida também como Casa do Jornalista Crédito: Dora Moreira em 04/07/2011

Ao longo de sua trajetória centenária, a ACI participou de diversos marcos do jornalismo cearense: já abrigou o Sindicato dos Jornalistas no Ceará (Sindjorce); promoveu prêmios e ações de formação; e até hospedou os passos iniciais da estruturação do Curso de Jornalismo da UFC, em 1965.

Sede da ACI: como surgiu?

A Associação Cearense de Imprensa se reunia inicialmente em espaços públicos, como o Palacete Ceará, e adquiriu um imóvel na rua Senador Pompeu, perto das sedes de jornais de Fortaleza, na década de 1930.

A atual sede — na rua Floriano Peixoto, 735 — foi erguida 20 anos depois, com a pedra fundamental lançada em 1952. O engenheiro e arquiteto Luciano Ribeiro Pamplona, então professor da Escola de Engenharia da UFC, foi responsável pelo projeto arquitetônico, ao longo dos anos 1950.

O prédio, chamado Edifício Perboyre e Silva ou “Casa do Jornalista”, foi inaugurado em 1959 e hoje reúne acervo, biblioteca, museu da imprensa cearense e espaços culturais, além de espaços de deliberação.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar