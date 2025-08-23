Associação Cearense de Imprensa solicita tombamento de sede

Fachada da sede da Associação Cearense de Imprensa, no Centro de Fortaleza / Crédito: Reprodução/Bárbara Farias

A Associação Cearense de Imprensa (ACI) vai protocolar uma solicitação de tombamento para o seu prédio-sede, no Centro de Fortaleza. O documento com deliberação técnica deve ser enviado à Secretaria da Cultura do Ceará nesta segunda-feira, 25, segundo o presidente da ACI, Eliézer Rodrigues. A solicitação enfatiza “a dimensão histórica e o valor arquitetônico do imóvel”, disse o gestor, e foi construída por arquitetos do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design (IAUD), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Segundo o site da instituição, por trás de sua criação estão César Magalhães, Tancredo Moraes, Joaquim Genu, Sá Leitão Júnior, Juarez Castelo Branco e Luiz Sucupira, integrantes da primeira diretoria. Entrada do prédio da Associação Cearense de Imprensa, conhecida também como Casa do Jornalista Crédito: Dora Moreira em 04/07/2011 Ao longo de sua trajetória centenária, a ACI participou de diversos marcos do jornalismo cearense: já abrigou o Sindicato dos Jornalistas no Ceará (Sindjorce); promoveu prêmios e ações de formação; e até hospedou os passos iniciais da estruturação do Curso de Jornalismo da UFC, em 1965.