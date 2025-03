Sob memória do Edifício Andrea, quartel do Corpo de Bombeiros é inaugurado

A nova unidade está localizada no terreno do bairro Dionísio Torres; o governador Elmano de Freitas participou da solenidade nesta quinta-feira, 20

O Quartel 15 de Outubro, que abrigará a 2ª Companhia do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi inaugurado nesta quinta-feira, 20, em solenidade com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Evandro Leitão (PT).

A unidade foi construída no terreno do antigo Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, e busca homenagear os profissionais do Corpo de Bombeiros que atenderam os moradores no dia 15 de outubro de 2019, após o desabamento do imóvel.