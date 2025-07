Preservando a memória: alunos restauram pinturas decorativas de palacete histórico

Pinturas decorativas do histórico Palacete Thomaz Pompeu Sobrinho no Jacarecanga, passam por nova ação de restauração / Crédito: Samuel Setubal

Sob o olhar atento dos alunos, as pinturas decorativas do Salão Azul, da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (Eaotps), localizada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, estão passando por processos cuidadosos de conservação e restauração. A intervenção começou no dia 23 de junho e segue até 1º de agosto. LEIA TAMBÉM | Dos casarões à ruína, a história da urbanização do bairro de Fortaleza

A fase de reintegração pictórica das paredes do salão, é a conclusão da ação de restauração iniciada em 2024. O trabalho é realizado por 15 alunos, do Curso de Conservação e Restauração de Bens Patrimoniais - Pinturas Parietais, com carga horária de 120 horas. A escola possui cursos de: conservação e restauração, gravura e artesanato. As pinturas parietais do Palacete Thomaz Pompeu Sobrinho são originais do período da construção e possuem temas florais e outras pinturas finas que simulam madeira e mármore. A escola é um equipamento da Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais do Estado do Ceará (Rece), da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) e gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). A escola desenvolve ações pedagógicas com o intuito de contribuir para as políticas públicas de promoção, preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural material e imaterial do Ceará.

“É saber a origem das coisas”, afirma coordenadora da escola A coordenadora pedagógica da instituição, Francineide Chaves, explica que a ação foi retomada após o início em 2024. “A professora montou os estênceis das pinturas para que os alunos possam trabalhar em cima disso. E ele protege para que as coisas não saiam para outro local. A pintura fica perfeita”. O estêncil é um molde vazado que permite a aplicação de tinta ou outros materiais em uma superfície para criar um desenho, padrão ou texto. É uma técnica versátil usada em diversas áreas, como arte, decoração, artesanato e até mesmo na produção em massa de objetos.

Segundo ela, o curso de pinturas parietais surgiu em 2006, após uma outra formação de conservação de edificações históricas e artísticas. “Era um curso de 1.050 horas, onde os alunos faziam pintura, alvenaria e marcenaria”. Conforme Francineide, nem em todos os anos o curso de restauração é ofertado. A razão seria porque a escola precisa estar alinhada com a agenda da Secult e do IDM. Questionada sobre a importância da ação, Francineide afirma que é a “preservação da memória”.