Como estão as igrejas cearenses apontadas como em condição "ruim" no relatório do Iphan

Duas igrejas históricas do Ceará estão na lista de igrejas e edificações religiosas que estão em condições “ruins” no País, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os templos são a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Aracati, e a Igreja do Rosário, em Sobral. A informação consta no Relatório de Bens Materiais do Órgão.

Segundo os dados, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, de Aracati, teve a última fiscalização pelo Iphan em agosto de 2024. Conforme apuração do O POVO, o templo está em obras, com previsão de conclusão para maio de 2025.