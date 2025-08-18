Prefeito de Macapá agride imprensa e alega defesa de servidoras

Prefeito de Macapá agride jornalista / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O prefeito de Macapá (AP), Antônio Furlan, conhecido como Dr. Furlan (MDB), agrediu uma equipe de imprensa no domingo, 17, durante uma visita à obra do Hospital Municipal. No episódio, ele agarrou o pescoço do cinegrafista Iran Froes, que integra a equipe do Portal do Amapá. Na ocasião, o prefeito foi questionado sobre a demora na entrega da obra pelo repórter do veículo supracitado, Heverson Castro. "Prefeito, o senhor lançou essa obra em 2023, o que está acontecendo, porque já está em 2025 e essa obra está demorando. O que está acontecendo com essa obra da zona Norte?", perguntou o jornalista.

Rapaz, olha que absurdo! O bolsonarista Dr. Furlan, prefeito de Macapá e pré-candidato a governador, simplesmente agrediu um jornalista e aplicou uma mata-leão em um integrante da equipe jornalística após ser questionado sobre o atraso nas obras de um hospital.



Pra piorar, quem… pic.twitter.com/FV1Za1ZYLt — Lázaro Rosa (@lazarorosa25) August 17, 2025



Pra piorar, quem… pic.twitter.com/FV1Za1ZYLt — Lázaro Rosa (@lazarorosa25) August 17, 2025 Após o questionamento, o prefeito se afasta e sai em direção ao cinegrafista da equipe. Ele o ataca e o agarra pelo pescoço. Outras pessoas se envolvem na confusão que se instala e separam os envolvidos na discussão. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO A equipe de imprensa foi detida pela Guarda Municipal após a confusão. Segundo nota da Prefeitura, o gestor e duas servidoras foram agredidos verbalmente durante a atividade oficial.

"O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros indivíduos identificados como Marshal e Iran Froes, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente", diz nota publicada nos stories do Instagram da Prefeitura. Prefeito alega defesa de servidoras Dr. Furlan utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 18, para pedir desculpas. "Ontem me excedi ao defender as funcionárias públicas da Prefeitura", diz o prefeito. Em vídeo compartilhado, o prefeito diz, ainda: "Eu estou aqui acompanhando a obra do Teatro Municipal, que está lindo e vai ser entregue no dia 19 de setembro. Mas antes de começar eu quero aqui pedir desculpas a toda a sociedade amapaense", diz.

Pessoal, uma nova semana e a gente começa trabalhando! Mas antes de tudo, gostaria de pedir desculpas a toda a sociedade amapaense. Ontem me excedi ao defender as funcionárias públicas da prefeitura. pic.twitter.com/KdpVlLuxWf — Dr. Furlan (@dr_furlan) August 18, 2025