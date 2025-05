Associação Cearense de Imprensa terá eleição para definir novo comando

O edital homologou as duas chapas concorrentes a diretoria, a Chapa ACI a + de 100 e a Chapa ACI Centenária

A Associação Cearense de Imprensa (ACI) definiu, por meio de edital, as duas chapas que vão concorrer à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A entidade aguarda a eleição, que acontece no dia 6 de junho, para definir o novo comando, que vai atuar no período de 2025 até 2028.

