O POVO apresenta ferramenta de análise eleitoral em evento nacional de jornalismo de dados

O Grupo de Comunicação O POVO participou do 3° Data Day, promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), realizado nesta terça-feira, 1º de julho, na ESPM Tech, em São Paulo. Com o tema “Modelos de negócios com utilização de dados e inteligência artificial”, o evento reuniu representantes de jornais de todo o País para discutir iniciativas e ferramentas baseadas em dados no ambiente jornalístico. LEIA TAMBÉM | Agregador do O POVO acerta resultados em capitais e evidencia tendências em Fortaleza

Durante o encontro, Wanderson Trindade, coordenador de dados da Central de Dados do O POVO+, apresentou o case "Agregador de Pesquisas 2024", em painel conjunto com Camila Marques, da Folha de S. Paulo. A apresentação abordou a criação e aplicação de uma ferramenta desenvolvida para coletar, padronizar e analisar dados de pesquisas eleitorais em Fortaleza e outras capitais brasileiras. Plataforma surgiu diante da dificuldade de eleitores em acompanhar levantamentos De acordo com Wanderson, a plataforma surgiu diante da dificuldade dos eleitores em acompanhar, entender e comparar diferentes levantamentos divulgados por diversos institutos. A solução proposta pelo O POVO+ foi consolidar essas informações em um sistema único, transparente e acessível, com uso de metodologias estatísticas rigorosas, como médias ponderadas e médias móveis, levando em consideração o histórico e a confiabilidade dos institutos. Para a coleta e visualização dos dados, foram utilizados scripts automatizados com base nos registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de pré-processamento em Python e visualizações com bibliotecas como D3.js e Plotly. O projeto foi hospedado nos servidores do Grupo de Comunicação O POVO e disponibilizou os dados em formato aberto (.csv), com o código-fonte publicado em repositório público para garantir reprodutibilidade e transparência. Além da apresentação do O POVO, o Data Day contou com palestras e painéis que abordaram o impacto da inteligência artificial e do uso de dados no jornalismo. A abertura ficou por conta do jornalista Pedro Doria, que comentou sobre os desafios da IA generativa nas redações.