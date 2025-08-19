Caminhão com carga de arroz tomba na BR-116; veja vídeo

Comércio estava vazio no momento do tombamento nesta terça-feira, 19, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Um caminhão carregado com carga de arroz tombou na rua Valdir Dantas, no bairro Pedras, na altura do km 14,4 da BR-116, na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza.



Segundo informações de moradores próximos, o acidente aconteceu quando o motorista freou depois de um motociclista colidir com a traseira do veículo. Na ocasião, foi destruído parcialmente o telhado de um ponto de lanches.