Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caminhão com carga de arroz tomba na BR-116; veja vídeo

Caminhão com carga de arroz tomba na BR-116; veja vídeo

Uma colisão envolvendo um caminhão e uma motocicleta aconteceu na altura do km 14,4 da BR-116, na manhã desta terça-feira, 19. Não há informações de feridos
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um caminhão carregado com carga de arroz tombou na rua Valdir Dantas, no bairro Pedras, na altura do km 14,4 da BR-116, na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza.

Acidente com quadriciclo deixa dois intercambistas feridos em Jeri; VEJA

Segundo informações de moradores próximos, o acidente aconteceu quando o motorista freou depois de um motociclista colidir com a traseira do veículo. Na ocasião, foi destruído parcialmente o telhado de um ponto de lanches. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Os condutores e o dono do estabelecimento estariam em negociação para arcar com os prejuízos. Não há relatos de feridos.

Leia mais

De acordo com uma testemunha, que não quis se identificar, a rua é de pouco movimento e o comércio estava fechado, sem pessoas em circulação. "Se tivesse (gente), aí tinha sido grande o estrago, mas Graças a Deus ninguém se feriu", atenua. 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que não houve registro do caso.

Assista momento que o caminhão tomba

 
 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar