Caminhão com carga de arroz tomba na BR-116; veja vídeo

Caminhão com carga de arroz tomba na BR-116; veja vídeoUma colisão envolvendo um caminhão e uma motocicleta aconteceu na altura do km 14,4 da BR-116, na manhã desta terça-feira, 19. Não há informações de feridos
Um caminhão carregado com carga de arroz tombou na rua Valdir Dantas, no bairro Pedras, na altura do km 14,4 da BR-116, na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza.
Segundo informações de moradores próximos, o acidente aconteceu quando o motorista freou depois de um motociclista colidir com a traseira do veículo. Na ocasião, foi destruído parcialmente o telhado de um ponto de lanches.
Os condutores e o dono do estabelecimento estariam em negociação para arcar com os prejuízos. Não há relatos de feridos.
De acordo com uma testemunha, que não quis se identificar, a rua é de pouco movimento e o comércio estava fechado, sem pessoas em circulação. "Se tivesse (gente), aí tinha sido grande o estrago, mas Graças a Deus ninguém se feriu", atenua.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que não houve registro do caso.