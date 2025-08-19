Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação contra GDE: cinco pessoas são presas e carros blindados são apreendidos

Foram realizados o bloqueio de contas bancárias e apreensão de bens dos suspeitos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta terça-feira, 19. Também foram cumpridos seis ordens para tornozelamento de outros suspeitos de integrar a facção cearense
Mirla Nobre Repórter-trainee
Cinco membros da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) foram presos na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza, durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). As ações buscam identificar o eixo responsável financeiro da organização.

Também foram realizados o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de dois carros blindados e apreensão de dinheiro em espécie. O valor ainda não foi divulgado pelos agentes.

Além das prisões, foram cumpridas seis ordens para tornozelamento de suspeitos. As diligências continuam para localizar mais pessoas com mandados em aberto e mandados de busca e apreensão.

A operação é coordenada por equipes do Departamento de Polícia da Capital, 1ª e 2ª seccionais, com foco nas Áreas Integradas de Segurança (AISs) 1, 2, 9 e 24.

Uma coletiva de imprensa será realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta terça-feira, 19, às 11h30min, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

