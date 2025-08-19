Operação contra GDE: cinco pessoas são presas e carros blindados são apreendidos

Suspeitos foram presos durante operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PC-CE

Cinco membros da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) foram presos na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza, durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). As ações buscam identificar o eixo responsável financeiro da organização. Também foram realizados o cumprimento de mandados de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de dois carros blindados e apreensão de dinheiro em espécie. O valor ainda não foi divulgado pelos agentes.