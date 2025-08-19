Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bicicletar tem passe gratuito nesta terça, 19, Dia Nacional do Ciclista

As viagens gratuitas estão disponíveis por até 60 minutos por retirada
Usuários que utilizam o sistema do Bicicletar, em Fortaleza, poderão usufruir o serviço gratuitamente em alusão ao Dia Nacional do Ciclista, nesta terça-feira, 19.

A ação faz parte da programação especial, que celebra o uso da bicicleta como meio de transporte saudável, e é realizada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a empresa Serttel.

Referência de mobilidade, a Capital conta com mais de 570 mil usuários cadastrados. O programa, que já está em operação há mais de uma década, evitou a emissão de mais de 3.200 toneladas de gás carbônico na atmosfera.

O Sistema Bicicletar é composto por estações inteligentes, conectadas a uma central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, distribuídas em pontos estratégicos da Cidade, onde os clientes cadastrados podem retirar uma bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la na mesma, ou em outra estação. Confira no site oficial todas as estações disponíveis.

AMC promoverá ação no mesmo dia

Além da gratuidade, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promove a ação Papo de Pedal, no mesmo dia, das 16 às 18 horas.

A ação ocorrerá na ciclovia das avenidas Pompílio Gomes com Paulino Rocha, onde equipes do órgão estarão disponíveis para conversar com ciclistas, distribuir plaquinhas de segurança e oferecer serviços gratuitos de manutenção rápida — como calibragem de pneus e lubrificação.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa visa fortalecer o diálogo com a comunidade ciclista e apoiar quem já pedala ou deseja começar.

Como utilizar Bicicletar gratuitamente

As viagens gratuitas disponíveis nesta terça-feira, 19, serão disponibilizadas por até 60 minutos por retirada.

Para utilizar, a população deve baixar o aplicativo Bicicletar — disponível para Android e iOS —, realizar o cadastro e cadastrar um cartão de crédito para validar o registro.

Se o usuário quiser realizar uma nova viagem, é preciso respeitar o intervalo de 15 minutos entre as retiradas.

