Bicicletar tem passe gratuito nesta terça, 19, Dia Nacional do Ciclista

Imagem de apoio ilustrativo. Se o usuário quiser realizar uma nova viagem, é preciso respeitar o intervalo de 15 minutos entre as retiradas / Crédito: FÁBIO LIMA

Usuários que utilizam o sistema do Bicicletar, em Fortaleza, poderão usufruir o serviço gratuitamente em alusão ao Dia Nacional do Ciclista, nesta terça-feira, 19.

A ação faz parte da programação especial, que celebra o uso da bicicleta como meio de transporte saudável, e é realizada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com a empresa Serttel. Referência de mobilidade, a Capital conta com mais de 570 mil usuários cadastrados. O programa, que já está em operação há mais de uma década, evitou a emissão de mais de 3.200 toneladas de gás carbônico na atmosfera. O Sistema Bicicletar é composto por estações inteligentes, conectadas a uma central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, distribuídas em pontos estratégicos da Cidade, onde os clientes cadastrados podem retirar uma bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la na mesma, ou em outra estação. Confira no site oficial todas as estações disponíveis.

AMC promoverá ação no mesmo dia Além da gratuidade, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promove a ação Papo de Pedal, no mesmo dia, das 16 às 18 horas.