Acidente com quadriciclo deixa dois americanos feridos em Jeri

Acidente com quadriciclo deixa dois intercambistas feridos em Jeri

Jovens de 21 e 22 anos sofreram escoriações e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros
Dois jovens americanos ficaram feridos após um acidente de quadriciclo na estrada de acesso ao Mangue Seco, em Jericoacoara, a 282 km de Fortaleza, na tarde desse sábado, 16. O motivo do acidente não foi informado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A guarnição da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, sediada em Jijoca de Jericoacoara, foi acionada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

Ao chegar no local, por volta das 15 horas, a equipe encontrou as vítimas, de 21 e 22 anos, já em solo.

Estado de saúde dos americanos

Segundo os bombeiros, os rapazes — cidadãos americanos residentes no Brasil por motivos de intercâmbio — apresentavam dores, escoriações no couro cabeludo, náuseas e tontura.

Ambos tiveram o membro superior direito imobilizado e receberam atendimento pré-hospitalar no local.

Após os primeiros socorros, as vítimas foram levadas à UPA de Jericoacoara para avaliação médica e acompanhamento durante o transporte.

