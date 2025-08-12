Justiça adia 1º júri da chacina da Sapiranga para setembro; crime deixou cinco mortos em Fortaleza

Justiça adia 1º júri da chacina da Sapiranga para setembro; crime deixou cinco mortos em FortalezaDois réus serão julgados no dia 18 de setembro deste ano. O julgamento será conduzido pelo Juízo da 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Adiamento aconteceu devido à necessidade de atualização do sistema eletrônico utilizado para a tramitação dos processos
A Justiça do Ceará adiou o primeiro julgamento da chacina da Sapiranga para o dia 18 de setembro deste ano. Antes, o júri estava previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, 14. Serão julgados dois réus suspeitos de envolvimento no crime que deixou cinco mortos e seis feridos, em dezembro de 2021, em Fortaleza.
Conforme o Poder Judiciário, o adiamento do júri aconteceu devido a necessidade de atualização no sistema eletrônico utilizado para a tramitação dos processos. Os réus que serão julgados são Nilson Lima Nogueira Filho e Vinícius Rian Inácio da Silva.
O julgamento será conduzido pelo Juízo da 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Eles são os primeiros acusados a irem a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ao todo, 23 pessoas foram pronunciadas por envolvimento no episódio.
Segundo o Poder Judiciário, na medida em que os demais réus se tornarem aptos a irem a julgamento, novos júris serão marcados. O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021, noite de Natal.
Os ataques aconteceram nas áreas do Campo do Alecrim e Fronteira, no bairro Sapiranga, na Capital, regiões dominadas, na época, pela facção Comando Vermelho (CV). O crime aconteceu diante de um conflito entre as facções criminosas.
O conflito aconteceu diante de uma ruptura interna do CV, onde alguns integrantes teriam se agrupado em uma nova facção e se autodenominaram como Tudo Neutro (TDN), também conhecida como “Neutros”, “Massa” ou “Massa Carcerária”.
Os ataques aconteceram em meio às festividades natalinas, onde ainda havia diversas pessoas reunidas nas áreas habitualmente utilizadas como ponto de lazer da comunidade.
As vítimas foram todos homens identificados como André Alexandre Rodrigues, Israel da Silva Andrade, John Lenon Holanda, Mateus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto.
Confira a lista dos réus pronunciados:
Alessandro Vieira da Silva, conhecido como “Rato”;
André Soares Júnior, conhecido como “Loirinho”;
Antônio Gabriel Sousa da Silva, conhecido como “Guabiru” ou “Sagaz”;
Carlos Dantas Oliveira;
Eduardo José do Nascimento, conhecido como “Carioca”;
Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, conhecido como “Bombado”;
Gabriel Sousa Freitas, conhecido como “Biel”;
Israel Silva Ferreira;
Jeandson Nunes Bento dos Santos, conhecido como Jean ou Toin;
João Ricardo Sousa da Silva, conhecido como Das Facas, RJ ou JR;
João Victor Aguiar de Souza, conhecido como Tito;
José Ivan Alves da Silva Filho, conhecido como FF ou Filho;
Kaique de Sousa Domingos, conhecido como Neguinho;
Kevem Thyago Costa Pompeu, conhecido como Maluquinho;
Mateus Acelino da Silva, conhecido como Malagueta ou MT;
Mateus Aguiar de Sousa;
Miguel Sousa da Silva, conhecido como Miguelzinho;
Nilson Lima Nogueira Filho, conhecido como Berinjela;
Raí César Silva Araújo, conhecido como Jogador;
Thiago Farias de Lima, conhecido como Guaiúba;
Tiago Pereira Mendes, conhecido como Cara de Pizza;
Vinícius Rian Inácio da Silva, conhecido como VN;
Yuri Marques Bento, conhecido como Berre.