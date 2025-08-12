Justiça adia 1º júri da chacina da Sapiranga para setembro; crime deixou cinco mortos em Fortaleza

￼CRIME aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021 / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

A Justiça do Ceará adiou o primeiro julgamento da chacina da Sapiranga para o dia 18 de setembro deste ano. Antes, o júri estava previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, 14. Serão julgados dois réus suspeitos de envolvimento no crime que deixou cinco mortos e seis feridos, em dezembro de 2021, em Fortaleza. Conforme o Poder Judiciário, o adiamento do júri aconteceu devido a necessidade de atualização no sistema eletrônico utilizado para a tramitação dos processos. Os réus que serão julgados são Nilson Lima Nogueira Filho e Vinícius Rian Inácio da Silva.

Leia Mais | Chacina do Curió: após delação, advogados de PMs pedem adiamento de júris O julgamento será conduzido pelo Juízo da 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Eles são os primeiros acusados a irem a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ao todo, 23 pessoas foram pronunciadas por envolvimento no episódio. Segundo o Poder Judiciário, na medida em que os demais réus se tornarem aptos a irem a julgamento, novos júris serão marcados. O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021, noite de Natal. Os ataques aconteceram nas áreas do Campo do Alecrim e Fronteira, no bairro Sapiranga, na Capital, regiões dominadas, na época, pela facção Comando Vermelho (CV). O crime aconteceu diante de um conflito entre as facções criminosas.