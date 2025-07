Chacina do Curió: após delação, advogados de PMs pedem adiamento de júris

Na manhã desta quinta-feira, 17, advogados da Associação dos Profissionais da Segurança (APS) afirmaram que irão pedir o adiamento dos dois próximos julgamentos da Chacina da Grande Messejana, marcados para os próximos dias 25 de agosto e 22 de setembro.

Em entrevista coletiva realizada na sede da APS, no bairro de Fátima, em Fortaleza, os advogados mencionaram que as informações que constam no depoimento de um homem que afirmou ter participado da matança trazem uma reviravolta nos rumos do caso — o que pode levar, até mesmo, conforme disseram, à absolvição dos policiais militares que foram condenados.