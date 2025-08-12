Homem é morto a tiros enquanto segurava criança em cima de moto em Granja

Suspeitos dispararam contra vítima no momento em que ela estava com criança em cima de moto / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem de 31 anos foi morto a tiros nessa segunda-feira, 11, no município de Granja, a 328,04 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi alvejada por dois suspeitos enquanto estava com uma criança em uma motocicleta. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o homem, identificado como Romário Rodrigues, estava na moto estacionada, carregando a criança em cima do tanque do veículo.

Leia Mais | Mulher de 23 anos é morta a facadas dentro de residência em Maracanaú Ainda nas imagens, é possível ver um homem se aproximando por trás da vítima e tentando atirar contra ele. Um segundo suspeito chega ao local e também efetua os disparos, principalmente na região do pescoço. Após ser alvejado, o homem e a criança caem no chão. A vítima tinha passagens por homicídio doloso, por roubo e por organização criminosa. Ele morreu no local. O POVO apurou que a criança não chegou a ser atingida pelos disparos.