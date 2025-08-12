Homem é morto a tiros enquanto segurava criança em cima de moto em Granja

Homem é morto a tiros enquanto segurava criança em cima de moto em GranjaImagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que dois suspeitos se aproximaram da vítima e dispararam contra o homem, que morreu no local. Criança estava sendo segurada ppor ele em cima de uma moto
Um homem de 31 anos foi morto a tiros nessa segunda-feira, 11, no município de Granja, a 328,04 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi alvejada por dois suspeitos enquanto estava com uma criança em uma motocicleta.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o homem, identificado como Romário Rodrigues, estava na moto estacionada, carregando a criança em cima do tanque do veículo.
Ainda nas imagens, é possível ver um homem se aproximando por trás da vítima e tentando atirar contra ele. Um segundo suspeito chega ao local e também efetua os disparos, principalmente na região do pescoço. Após ser alvejado, o homem e a criança caem no chão.
A vítima tinha passagens por homicídio doloso, por roubo e por organização criminosa. Ele morreu no local.
O POVO apurou que a criança não chegou a ser atingida pelos disparos.
Durante a ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como homicídio doloso, quando há intenção de matar.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Granja, unidade da PC-CE. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.
