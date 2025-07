Chacina da Sapiranga: 1º júri do crime que deixou cinco pessoas mortas é marcado em Fortaleza

O primeiro julgamento da Chacina da Sapiranga foi marcado pela Justiça do Ceará e levará, inicialmente, dois réus a júri popular. A sessão está marcada para o próximo dia 14 de agosto, às 9 horas, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. A pronúncia foi realizada por meio do Conselho de Sentença, da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

Ao todo, 23 réus são acusados do crime, que deixou cinco pessoas mortas e outras seis feridas na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021, noite de Natal. Os ataques aconteceram nas áreas do Campo do Alecrim e Fronteira, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, regiões dominadas, na época, pela facção Comando Vermelho (CV).