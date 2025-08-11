Adolescente salva primo de engasgo: conheça a Lei Lucas

Adolescente salvou a vida do primo que estava engasgado ao realizar manobra de Heimlich / Crédito: Reprodução/ Redes socias

Um vídeo que mostra um adolescente aplicando a manobra de Heimlich em outro garoto, em Fortaleza, repercutiu nas redes sociais no fim de semana. Um deles acabou se engasgando e foi socorrido pelo primo que realizou um procedimento crucial de primeiros socorros aplicado em situações de engasgo grave, caracterizado pela obstrução total das vias aéreas.

A cena alerta sobre a necessidade de conhecimento acerca dos primeiros socorros em situações de emergência. LEIA MAIS | Quatro pessoas se afogam ao mesmo tempo na Praia do Futuro e uma morre

Segundo Yury Tavares, médico emergencista e diretor de educação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a importância de conhecer e saber aplicar a Manobra de Heimlich é fundamental para salvar vidas. “A gente precisa disseminar esse conhecimento para todo mundo. A gente acha que é só profissional da saúde que precisa saber, e não é. Na verdade, é quem tá em casa que salva. Por isso que a gente tem essa missão de treinar tanto crianças que estão lá, irmãos, primos, como pais e mães também, professores de escolas e de creches”, diz Yury.

Lei Lucas obriga ensino de primeiro socorros em escolas Para isso existe a Lei Lucas (LEI Nº 13.722), de 2018, que obriga as escolas a terem uma noção básica de primeiros socorros, capacitando profissionais e coordenadores para evitar tragédias como o engasgo. Esta lei surgiu após o engasgo de uma criança chamada Lucas Begali com um cachorro-quente em um passeio escolar.



As escolas particulares podem contratar empresas especializadas para essa capacitação, enquanto escolas públicas (municipais e estaduais) podem solicitar o Corpo de Bombeiros via ofício para realizar a capacitação.



O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) tem um projeto no Colégio Militar onde ensina essas manobras para adolescentes a partir do ensino médio. A bombeira militar, do batalhão de socorro de urgência, Chayenne Costa, de 29 anos, explica a manobra de Heimlich e a relevância dos primeiros socorros, que “são ações prestadas imediatamente a uma vítima que necessita desse apoio”.

“São dois tipos de engasgo. Engasgo leve, engasgo grave. O leve a gente engasga e consegue tossir, consegue falar, dizer que está engasgado. (...) Esse que a pessoa consegue respirar, é mais tranquilo. A gente acalma a pessoa e estimula a tosse. Mas tem aquela pessoa que engasga e não consegue respirar nem pedir ajuda, que é o caso do vídeo. A criança não consegue falar. Isso quer dizer que é o corpo estranho, aquela coisa que está obstruindo ali, não deixa a pessoa respirar. Nesse caso, a gente tem que aplicar a manobra”, explica Yuri. A manobra deve ser realizada em situações de obstrução total da via aérea, onde a pessoa não consegue ter nenhuma entrada de ar e, consequentemente, não consegue fazer a troca gasosa. Para Chayenne, o conhecimento de procedimentos de primeiros socorros, incluindo a Manobra de Heimlich, é crucial para salvar uma vida, especialmente porque o tempo de resposta do socorro especializado pode demorar.