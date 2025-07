Quatro das cinco escolas com melhores notas no Enem estão em Fortaleza; saiba quais

Imagem de apoio ilustrativo. Jovem estudante do ensino médio com provas passadas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) / Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Fortaleza domina o topo do ranking do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024: quatro das cinco escolas com as maiores médias do País estão localizadas na capital cearense. É o que mostram os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), disponibilizados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC).

Por meio deles, é possível conhecer a nota de cada instituição de ensino brasileira. A seguir, a Central de Dados do O POVO+ preparou uma lista das 50 escolas com os melhores resultados.

O pódio do ranking é liderado por escolas privadas: em primeiro lugar está o Colégio de Aplicação Farias Brito, que teve média de 789,93 na avaliação nacional. Já o Colégio Christus - Pré-Universitário aparece em segundo, com média de 762,45. Ranking das 50 escolas do Brasil com melhores notas no Enem 2024; confira Em terceiro lugar, o Colégio Classe A, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pontuou a média de 761,81. Em seguida estão o Colégio Ari de Sá Cavalcante, com média de 760,09, e o Colégio Farias Brito Pré-Vestibular Central, com 759,67 — em 4º e 5º lugar, respectivamente.