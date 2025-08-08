Museu do Corpo de Bombeiros é inaugurado em solenidade do centenário da corporação

Localizado no "Casarão Vermelho", antiga sede dos bombeiros no bairro Jacarecanga, o equipamento conta um pouco dos 100 anos de trabalho e conquistas da corporação

A solenidade contou com a presença de autoridades como o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, a primeira-dama do Ceará, Lia Freitas e os ex-governadores Lúcio Alcântara e Gonzaga Mota.

Em comemoração aos 100 anos da corporação, foi inaugurado o Museu do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O equipamento localizado no Casarão Vermelho , no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, foi aberto oficialmente na solenidade de aniversário do CBMCE nesta sexta-feira, 8.

No museu, um acervo montado para contar a história dos homens que vivem pelo lema "vidas alheias, riquezas salvar" ao longo destes cem anos. Conforme o pesquisador Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez, o CBMCE surgiu como um pequeno grupo em 1925 e foi crescendo até se tornar a corporação grandiosa que é hoje.

"Este prédio que estamos hoje tem 91 anos e é muito importante que todos os momentos do Corpo de Bombeiros sejam eternizados em um museu como uma forma de perpetuar este legado e que as pessoas tenham cada vez mais a oportunidade de conhecê-los", diz Nirez.

A cerimônia foi tomada por aplausos, por emoção e reconhecimento do trabalho daqueles que já se foram e por aqueles que ainda se arriscam pelo bem comum. "Se o passado nos honra, o futuro nos aguarda", disse o comandante Geral, Cláudio Barreto, em seu discurso. Ele pontuou que celebrar 100 anos é uma alegria imensa para os "homens e mulheres do fogo".