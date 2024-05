Idosa se engasga e é salva por PMs com manobra de Heimlich, em Fortaleza

Uma idosa de 89 anos se engasgou na tarde do último sábado, 18, no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza, e foi salva por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

De acordo com a PMCE, os policiais atendiam outra ocorrência quando foram acionados por moradores que informaram sobre uma mulher engasgada na casa da frente.